Luni după amiază, un autoturism a luat foc pe șosea, în apropiere de comuna Putineiu, județul Giurgiu

Luni 25 august, după amiază un autoturism a luat foc pe DJ 504, în  apropierea localității Putineiu, județul Giurgiu!

Proprietarul mașinii a fugit când a văzut că mașina ia foc, astfel că pompierii nu l-au  găsit la  locul evenimentului.

La  caz s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu, cu o autospecială de stingere și un echipaj de poliție.

La venirea pompierilor mașina se afla căzută în afara părții carosabile  și ardea generalizat. Deși pompierii au stins focul,  autoturismul a fost distrus în totalitate.

Incidentul a rămas în continuare  în atenția cadrelor de Poliție care vor încerca  să afle cum s-a produs incendiul.
Cadrele ISU susțin că probabil cauza producerii incendiului a fost un scurt circuit.

Sursa text și foto: ISU Giurgiu

