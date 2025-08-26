Luni după amiază, un autoturism a luat foc pe șosea, în apropiere de comuna Putineiu, județul Giurgiu

Luni 25 august, după amiază un autoturism a luat foc pe DJ 504, în apropierea localității Putineiu, județul Giurgiu! Proprietarul mașinii a fugit când a văzut că mașina ia foc, astfel că pompierii nu l-au găsit la locul evenimentului.

La caz s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu, cu o autospecială de stingere și un echipaj de poliție.

La venirea pompierilor mașina se afla căzută în afara părții carosabile și ardea generalizat. Deși pompierii au stins focul, autoturismul a fost distrus în totalitate.

Incidentul a rămas în continuare în atenția cadrelor de Poliție care vor încerca să afle cum s-a produs incendiul.

Cadrele ISU susțin că probabil cauza producerii incendiului a fost un scurt circuit.