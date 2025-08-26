Bătaie într-un bar din Izvoru! Doi bărbați din Putineiu, reținuți după ce au agresat doi tineri…

Un scandal izbucnit vineri dimineață, într-un bar din satul Izvoru, comuna Gogoșari, județul Giurgiu, s-a transformat într-o bătaie violentă care a trimis două persoane la spital.

Potrivit polițiștilor, incidentul a pornit de la neînțelegeri mai vechi între protagoniști. Cei doi tineri agresați, de 22 și 29 de ani, ambii din Izvoru, au fost atacați de alți doi bărbați, de 22 și 25 de ani, din comuna Putineiu. Martorii spun că scena a creat panică și indignare printre clienții aflați în local, atmosfera transformându-se rapid într-un haos general. „În urma conflictului, victimele au necesitat îngrijiri medicale și au fost transportate la spital”, a transmis IPJ Giurgiu. Cei doi agresori au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind acuzați de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Astăzi, ei vor fi prezentați unității de parchet competente, cu propuneri procedurale. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs altercația. (IPJ Giurgiu)