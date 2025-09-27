Cozi, nervi și un, paznic, probabil ” adormit”: haos pe Podul Prieteniei dintre Giurgiu și Ruse, vineri, 26 septembrie!

A trecut vara și, odată cu ea, speranța șoferilor că odată cu finalul concediilor traficul de pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse se va mai relaxa. În realitate, situația rămâne complicată, iar timpii de așteptare sunt departe de cei anunțați oficial.
Vineri, 26 septembrie, șoferii care au traversat podul au raportat timpi de așteptare de aproape 50 de minute, în timp ce aplicația oficială a Punctului de Frontieră indica doar 36 de minute.
Explicația? Timpii afișați online sunt doar orientativi, calculați în funcție de numărul de vehicule aflate în coloană, dar în realitate traficul este dirijat prin semaforizare. Iar semaforul depinde de atenția și reacția… omului din spatele lui.
Vineri după-amiază, în jurul orei 16:30, mai mulți șoferi au povestit că partea bulgară a lăsat coloana blocată minute bune, deși dinspre Ruse circulația era foarte redusă. Motivul? Angajatul însărcinat cu dirijarea traficului probabil o fi adormit pe scaun, lângă semafor. Situația s-a deblocat doar după ce șoferii exasperați au pornit un concert de claxoane care l-a trezit pe responsabilul ambuteiajului.
FOTO: Zeci de mucuri de țigări aruncate pe trotuarul de lângă carosabilul șoselei Podului Prieteniei, dovedește starea de nervozitate a celor nevoiți să aștepte zeci de minute pentru reluarea traficului…
În contextul în care România și Bulgaria sunt membre Schengen, dar infrastructura și organizarea lasă mult de dorit, astfel de incidente ridică semne de întrebare.
Oficialii români sunt chemați să intervină și să solicite părții bulgare mai multă responsabilitate. Altfel, imaginea celor două state și, mai ales, punctualitatea transportatorilor și a călătorilor care tranzitează frontiera sunt grav compromise.
Podul Prieteniei, simbol al legăturii dintre România și Bulgaria, riscă să devină, din cauza nepăsării unor angajați, un simbol al haosului, nervilor și timpilor pierduți.
(Jurnal)