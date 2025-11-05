miercuri, noiembrie 5, 2025
Lovitură de teatru în Justiție: Cumnatul lui Mircea Geoană și fostul ministru Sebastian Vlădescu, eliberați din închisoare! Decizia CCR îi scapă de pedepse, dar nu și de milioane de euro, de plătit statului!

Lovitură de teatru în lumea politică și judiciară! Fostul ministru al Finanțelor, Sebastian Vlădescu și Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană și fost președinte Eximbank, au fost eliberați din închisoare după o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), care a aplicat Decizia CCR nr. 50/2025 privind prescripția răspunderii penale.

Vlădescu a executat puțin peste doi ani din pedeapsa de 7 ani și 4 luni, iar Costea, extrădat în iunie 2025 din Turcia, a stat doar câteva luni după gratii, din cei 6 ani la care fusese condamnat pentru luare de mită.

ÎCCJ: „Justiția funcționează după reguli, nu după circumstanțe”

Într-un comunicat transmis presei, Înalta Curte, condusă de judecătoarea Lia Savonea, a explicat că hotărârile de eliberare sunt „o consecință a aplicării legii și a Constituției”, subliniind că:

Instanțele sunt obligate să aplice legea și Constituția, chiar și atunci când efectele pot fi percepute ca nepopulare. Într-un stat de drept, justiția funcționează după reguli, nu după circumstanțe.”

Curtea a precizat că decizia Curții Constituționale privește exclusiv aspectul penal al cauzei, dar obligațiile civile rămân în vigoare, astfel încât prejudiciul să fie recuperat.

Milioane de euro de returnat statului

Deși au scăpat de închisoare, cei doi rămân cu obligația de a plăti sume uriașe către stat.

Potrivit ÎCCJ: Sebastian Vlădescu trebuie să achite 3.990.248 lei și 65.000 euro reprezentând prejudiciu, precum și 2.177.000 euro confiscați special, iar Ionuț Costea trebuie să plătească 3.121.328 lei și 1.919.900 euro. În total, măsurile civile însumează peste 7,1 milioane lei și 4,1 milioane euro.

Cei doi au fost condamnați în 2023 într-un dosar instrumentat de Direcția Națională Anticorupție (DNA) privind plata unor comisioane ilegale de 3,5% din valoarea unor contracte de reabilitare a liniei de cale ferată București–Constanța, semnate între 2005 și 2017.

Procurorii DNA au arătat că o companie străină ar fi plătit aproximativ 20 de milioane de euro unor oficiali români, printre care Vlădescu și Costea, pentru ca aceștia să asigure finanțarea și plata lucrărilor.

Fuga și extrădarea lui Costea

După condamnare, Ionuț Costea a fugit din țară și s-a ascuns în Turcia, unde a fost prins și extrădat în iunie 2025. A fost adus sub escortă la București, imaginile sosirii sale pe Aeroportul Otopeni devenind virale.

În schimb, Sebastian Vlădescu s-a predat imediat după pronunțarea sentinței și a început executarea pedepsei.

În concluzie, Decizia de eliberare a celor doi foști înalți demnitari ridică din nou întrebări despre efectele deciziilor Curții Constituționale și despre modul în care „prescripția” devine o portiță legală pentru închiderea unor dosare de corupție.

Deși liberi, Vlădescu și Costea rămân datori statului român cu milioane de euro, iar opinia publică rămâne cu un gust amar: într-un stat de drept, unii scapă de închisoare, dar nu și de datorii — cel puțin pe hârtie.

Surse: Wowbiz/ G4 Media

surse foto:INQUAM Photos / Octav Ganea

