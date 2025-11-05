Senator Gabriela HORGA: „Noul Pact Democratic este o inițiativă care își propune să consolideze valorile democratice și să apere libertățile fundamentale în toate statele membre CE.”

„Astăzi (4 noiembrie 2025), la Strasbourg, am participat în calitate de membră la reuniunea Comisiei ad-hoc pentru Noul Pact Democratic a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (PACE) şi la ceremonia Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), organizate în contextul aniversării a 75 de ani de la semnarea Convenției Europene a Drepturilor Omului.

Noul Pact Democratic este o inițiativă care își propune să consolideze valorile democratice și să apere libertățile fundamentale în toate statele membre ale Consiliului Europei.

Discuțiile s-au concentrat pe rolul libertății de exprimare, al libertății de întrunire și al dreptului de asociere în consolidarea democrației europene, precum și pe importanța partidelor politice ca primă linie de apărare împotriva reculului democratic.

Experți ai Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), Comisiei de la Veneția, OSCE/ODIHR, ai Freeman Spogli Institute for International Studies și ai V-Dem Institute au adus perspective esențiale despre cum pot fi protejate aceste drepturi fundamentale în fața provocărilor actuale — de la ascensiunea populismului și a discursului extremist, la dezinformare și polarizarea socială și transformările aduse de era digitală.

Am analizat, de asemenea, rolul partidelor politice în protejarea democrației și ideea că acestea trebuie să fie prima linie de apărare împotriva reculului democratic și a derivelor populiste.

Printre vorbitorii principali s-a numărat și Claire Bazy-Malaurie, președinta Comisiei de la Veneția, care a subliniat nevoia de transparență, echilibru și democrație internă în viața partidelor politice.

Reuniunea a fost și un moment de reflecție asupra celor 75 de ani de la semnarea Convenției Europene a Drepturilor Omului, document care rămâne piatra de temelie a protecției libertăților și a statului de drept în Europa.

La trei sferturi de secol de la adoptarea sa, reafirmăm angajamentul pentru democrație, libertate și respectarea demnității umane – valori care trebuie protejate constant în fața tentațiilor autoritare și a pericolului populismului.

CEDO și Consiliul Europei rămân reperele noastre atunci când vorbim despre libertate, stat de drept și responsabilitate publică.

România are un loc important în acest efort colectiv de a menține democrația europeană vie, puternică și rezistentă în fața tentațiilor autoritare.”

Senator Gabriela HORGA