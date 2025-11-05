miercuri, noiembrie 5, 2025
Digitalizarea societății, o prioritate pentru operatorul local de transport călători, TRACUM SA Giurgiu

Ultima vizită făcută în cadrul societății de transport călători TRACUM SA Giurgiu, ne-a relevat eforturile conducerii pentru digitalizarea întregului sistem al unității. În privința acestui subiect, directorul societății, Andrei Ovidiu ne spunea:

Sunt probleme cu implementarea sistemului teleticketing, cu implementarea finală, căci  în privința cardurilor, acolo procedurile digitale sunt funcționale. Avem însă mici probleme cu operatorul care a câștigat licitația la vremea respectivă,  când au fost achiziționate autobuzele.

Această firmă se ocupă de implementarea soft-ului,  a sistemului de validatoare și alte  aplicații digitale. Sistemele de validare au creat ceva probleme… nu se sincronizau, nu validau  și evident  a trebuit să remediem defecțiunea.

Călătorul are un card, faptul că el nu funcționează, nu este problema călătorului. Eliberarea cardului și administrarea cardului este digitală, evidența numărului de călători care beneficiază de gratuități este electronică,  iar supravegherea video este on line și în timp real.  Monitorizarea, atât a traficului cât și a traseului,  este la rândul ei tot online. Sunt aspecte  din punct de vedere tehnic ce presupune multă  atenție, întrucât trebuie reglate camerele. Unele camere nu se sincronizează și nu dau feedback…Iată de ce există o permanentă corespondență cu Bucureștiul pentru a remedia aceste erori, în timp cât mai scurt.

Ca proiect de viitor, pe partea de digitalizare, urmează să finalizăm implementarea validatoarelor care vor permite achitarea biletelor cu cardul și achiziționarea de bilete cu supra taxă pentru persoanele care sunt depistate fără bilet.

Însă pentru această etapă este nevoie de trecerea proiectului prin Consiliul Local, fiind o măsură coercitivă îndreptată împotriva  celor care nu au vrut să își cumpere bilet. Vom avea și POS-uri la șofer pentru achitarea biletului, acolo unde se va emite atât bilet  cât și chitanță… 

Curând vom implementa sistemul de „mobil banking”, pentru a  putea cumpăra biletul și cu ajutorul telefonului. Urmărirea întregii activități se va face tot prin intermediul unei aplicații mobile a autobuzelor ce ne va permite să aflăm când vine următorul autobuz și la ce interval de timp. Stațiile sunt inteligente și vor fi, la rândul lor, corelate  cu autobuzele. Astfel,  în stații va apărea traseul mașinilor, cât și  timpul de așteptare al lor.”

Întrebat dacă s-au luat măsuri în sprijinul cetățenilor cu dizabilități pentru accesul acestora în mijloacele de transport, Andrei Ovidiu ne-a spus:

Autobuzele sunt dotate cu rampă pentru persoanele cu dizabilități…de fapt sunt două sisteme. Avem și un sistem care vine în întâmpinarea acestor persoane, sistem ce poate fi activat cu ajutorul unui buton, iar mașina se lasă, până la nivelul trotuarului și în felul acesta persoanele cu probleme fizice, pot urca.

 În cazul, in care trotuarul  este inexistent sau foarte mic, avem o rampă care se poate lungi pentru a oferi posibilitatea accesului în autobuze” – ne-a mai precizat directorul TRACUM SA Giurgiu, Ovidiu Andrei.

