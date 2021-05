„STAND UP FOR YOU RIGHTS,, – Parteneriat Strategic Erasmus+ în domeniul educației școlare (KA229) de care vor beneficia elevii și profesorii Liceului Tehnologic ,,Ion Barbu” Giurgiu

Proiectul este coordonat de către Istituto Comprensivo Statale Leonardo SCiascia Italy și are ca parteneri:

Liceul Tehnologic ION BARBU Romania;

Escola Secundária de Rocha Peixoto Portugal;

Pendik 700. Yil Ortaokulu Turkey;

Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Jana Pawła II w Giżycku Poland.

Prin acest proiect, ne propunem să învățăm elevii despre responsabilitățile civice, cum ar fi participarea la vot și la viața comunității; ne străduim să oferim elevilor valori democratice de bază, cum ar fi solidaritatea, respectul, egalitatea, toleranța și să insuflăm în continuare elevilor valori democratice fundamentale precum libertatea, respectul, toleranța, egalitatea, solidaritatea.

Scopul principal al acestui proiect este de a oferi oportunități tuturor elevilor, indiferent de naționalitate și de contextul social, de a le oferi informații despre democrație și cetățenie și de a crea un model de predare despre faptele și conștientizarea europeană.