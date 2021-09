Sâmbătă, 18 septembrie 2021, „Ziua de curățenie Națională 2021” va fi marcată, ca în fiecare an și la Giurgiu, prin grija Asociației „Prietenii de lângă tine”, în calitate de organizator județean „Let’s Do It, Romania!”

„Toți cetățenii-tineri, studenți, elevi, agenți economici, partide politice etc sunt așteptați să demonstreze că prin implicarea într-un astfel de demers comun pot genera schimbări pozitive și de impact în comunitățile în care trăiesc.

De asemenea, suntem convinși că și autoritățile locale pot, prin prezența lor la acest eveniment, să ofere un exemplu civic cetățenilor, demonstrând că dorința de a face curăţenie și de a avea un oraș mai curat și mai sănătos este una reală!

Persoanele interesate de acest eveniment sunt așteptate, sâmbătă 18 septembrie, la ora 8:30, în curtea Primăriei, sau se pot alătura din mers echipelor în următoarele zone:

– B-dul 1907;

– Șos. Sloboziei;

– Str. Unirii (tronson Parc Tineretului – Pasarelă);

– Șos. București 2 (tronson Post Control – intrare în Remuș);

– Șos. Prieteniei;

– Șos. Portului;

– Piciorul Podului;

– Zona Canal Cama.

Pe tot parcursul acțiunii, organizatorii și voluntarii vor purta măști de protecție pentru a se asigura că activitatea se desfășoară în condiții de maximă siguranță în contextul pandemiei Covid-19

Vă așteptăm cu drag!