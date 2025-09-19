sâmbătă, septembrie 20, 2025
La Giurgiu, Zilele Europene ale Patrimoniului au fost prezidate de legenda showbizului românesc:Octavian Ursulescu. Cu ce i-a răsfățat pe giurgiuveni Târgul producătorilor locali (VIDEO + Galerie FOTO)

Vineri dimineață, 19 septembrie, binecunoscutul prezentator Octavian Ursulescu a dat tonul Zilelor Europene ale Patrimoniului – Giurgiu, ediția a treia, în rol de președinte de onoare al evenimentului (Video 1), folosind același mod de adresare anecdotic, menit să-i relaxeze pe cei prezenți…

Video 1.

Manifestarea s-a deschis pe pietonala șoselei Mircea cel Bătrân din Centrul municipiului,  cu un Târg ( „Comori ale Agriculturii de pe meleaguri giurgiuvene”) ce a răsfățat giurgiuvenii, pe parcursul întregii zile, cu produsele tradiționale ale fermierilor și producătorilor locali din județul Giurgiu. Directorul Direcției Județene pentru Agricultură Giurgiu, Petra Ochișor  alături de o serie de oficialități (deputatul Aneta Matei, Prefectul județului – prof. Ion Ghimpețeanu, parohul mănăstirii Comana, Silviu Dumitrescu administrator public al Consiliului Județean Giurgiu etc).

În prima zi a  programului dedicat acestei sărbători localnicii s-au putut bucura atât de târgul cu produse agroalimentare cât și de un Târg de carte, de un program folcloric susținut de grupuri artistice din școlile județului, de o expoziție de fotografie a Muzeului județean, cu imagini ale orașului de altădată și multe, multe altele…

Copiii – prezenți ca întotdeauna… ei sunt adevăratele noastre comori…

…urme de tradiție pe un colț de trotuar… 

…portul popular, și el prezent la târg, dar din păcate pe cale de dispariție…

…și evident cumpărături pentru cămara casei…

…și multă muzică, vorba cântecului: ” C-așa-i românul când se-nveselește…”

…e la fiecare sărbătoare de început de toamnă nu poate lipsi, mustul, vinul și strugurii… 

…iar lângă must merge și un grătar cu…mititei…

…nu au lipsit nici dulciurile…

…și nici delicatesa sărbătorii PÎSATUL!

Dar stați pe aproape, căci călătoria noastră prin această poveste abia începe…

…și ce poate fi mai plăcut decât o masă luată la botul…mașinii…

…și dacă aveți nevoie de una, vă oferim noi una, originală, din lemn… 

…și din când în când câte o fotografie, organizator alături de invitați, pentru albumul cu amintiri… 

…și alături de toate astea nu strică și un pic de lectură/carte…

Răsfoind albumul cu  imagini ale orașului de altădată!

O zi memorabilă pentru giurgiuveni, în care sărbătoarea a prilejuit întâlnirea tradiției cu momentele cultural artistice, pe fondul relaxării și a bunei dispoziții, o zi pe care – așa cum ne mărturiseau o parte dintre giurgiuvenii prezenți la manifestare – ar dori-o repetată cât mai curând și de cât mai multe ori…

(Florian Tincu)

