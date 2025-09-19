La Giurgiu, Zilele Europene ale Patrimoniului au fost prezidate de legenda showbizului românesc:Octavian Ursulescu. Cu ce i-a răsfățat pe giurgiuveni Târgul producătorilor locali (VIDEO + Galerie FOTO)

…urme de tradiție pe un colț de trotuar…

Copiii – prezenți ca întotdeauna… ei sunt adevăratele noastre comori…

…portul popular, și el prezent la târg, dar din păcate pe cale de dispariție…

…și evident cumpărături pentru cămara casei…

…și multă muzică, vorba cântecului: ” C-așa-i românul când se-nveselește…”

…e la fiecare sărbătoare de început de toamnă nu poate lipsi, mustul, vinul și strugurii…

…iar lângă must merge și un grătar cu…mititei…

…nu au lipsit nici dulciurile…

…și nici delicatesa sărbătorii PÎSATUL!

Dar stați pe aproape, căci călătoria noastră prin această poveste abia începe…

…și ce poate fi mai plăcut decât o masă luată la botul…mașinii…

…și dacă aveți nevoie de una, vă oferim noi una, originală, din lemn…

…și din când în când câte o fotografie, organizator alături de invitați, pentru albumul cu amintiri…

…și alături de toate astea nu strică și un pic de lectură/carte…

Răsfoind albumul cu imagini ale orașului de altădată!