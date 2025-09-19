sâmbătă, septembrie 20, 2025
Jurnal giurgiuvean
Acasă Actualitate Trăiește pentru o zi magia sărbătorilor de iarnă! Redescoperă bucuria petrecerilor de altădată cu Agenția EDEN HOLLYDAY

Trăiește pentru o zi magia sărbătorilor de iarnă! Redescoperă bucuria petrecerilor de altădată cu Agenția EDEN HOLLYDAY

Jurnal
-
0
Trăiește pentru o zi magia sărbătorilor de iarnă! Redescoperă bucuria petrecerilor de altădată cu Agenția EDEN HOLLYDAY

   

 EDEN HOLLYDAY  – Agenţie de turism – organizează:

                     „POVESTE de IGNAT”

              EXCURSIE de 1 zi  – Data plecării: 20.12.2025

Bucurie, Tradiții și Ospăț maxim de Sărbătoarea Ignatului,           Vin fiert și multă Voie bună!

               Haideți să ne bucurăm de „Gustul Crăciunului” 

                        Preț: doar  215 ron/pers.

* Transport cu autocar modern

* Vizită la Mănăstirea Bradu, loc de liniște și reculegere Participare la obiceiul autentic al Ignatului 

*  Întâmpinare cu vin fiert, țuică, cafea, sucuri, apă și platouri tradiționale 

*  Pomana porcului pregătită pe loc, după rețete autentice 

* Posibilitatea de a achiziționa produse tradiționale pentru masa de Crăciun.

Trăiește magia sărbătorilor de iarnă într-o atmosferă autentic românească! Redescoperă bucuria Sărbătorilor de iarnă de altădată, cu tradiții, bunătăți și amintiri de neuitat!

 

Detalii și rezervări la:  0771 022 149   și    office@edenhollyday.ro

                        www.edenhollyday.ro

 

VREMEA

Giurgiu
cer senin
18.7 ° C
18.7 °
18.7 °
52 %
2.4kmh
0 %
vin
18 °
S
28 °
D
29 °
lun
30 °
mar
30 °
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com