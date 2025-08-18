La Giurgiu, trenul devine o mașină a timpului… pierdut! CFR-ul promite giurgiuvenilor că urmează să călătorească la viteza de 50 km/h, cu un ocol de 20 km și cu un preț dublu al biletelor!

Timp de 19 ani au așteptat giurgiuvenii – și nu numai ei – să se redeschidă traficul feroviar dintre București și Giurgiu, după prăbușirea podului de la Grădiștea.
După redeschidere totul părea minunat, cele șapte trenuri urmând să circule pe noua cale ferată. Evident, în cel mai pur stil românesc, cele șapte trenuri, au rămas doar trei garnituri spre fiecare direcție, ele circulând cu „amețitoarea viteză” de 60-70 km/h ( media fiind chiar de 40km/h).
Constată astfel că refacerea traseului căii ferate n-a meritat așteptarea și că totul s-a redus la zecile de declarații și promisiuni ale politicienilor, în campania electorală.
În acest fel povestea frumoasă despre linia refăcută a celui mai vechi traseu feroviar din țară își încheie primul capitol întrucât , CFR S.A. ne anunță că trenurile vor putea circula cu viteze chiar și de peste 150km/h….Da, dar nu acum, că e prea mare diferența de viteză de la 40 la 150Km/h și poate călătorilor li se face rău, ajung și mult prea devreme la destinație și oricum giurgiuvenii nu sunt obișnuiți cu promisiunile respectate.
Prin urmare urmează electrificarea întregului traseu, precum și schimbarea șinelor de tren, vechi de 150 de ani și lăsate în paragină timp de 19 ani. Lucrările vor avea două etape: șase luni pentru proiectare și doi ani și jumătate pentru modernizarea căii ferate. În total peste încă 3 anișori de așteptare !
După cum promit, constructorii vor încerca să evite suspendarea traficului pe perioade lungi. Odată blocat acest traseu, între București și Giurgiu, un singur tren pe zi, va fi mai sigur, dar acesta va ocoli pe la Videle, motiv pentru care traseul se lungește cu 20 km!
Prin urmare, vom face de la Giurgiu la București, o zi întreagă, astfel că nu putem decât să mulțumim tuturor factorilor implicați în acest grandios proiect, așteptând din nou fotografiile de grup cu politicienii pe șantierul în lucru, făcând alte promisiuni!
Pentru că umilința la noi a devenit politică națională, vă anunțăm că pentru cele două trenuri care vor circula cu uimitoarea viteză cuprinsă între 40 și 60 km/h, veți face un ocol de 20 km, pe la Videle , pentru a ajunge la București, plătind 50 de lei în loc de 20 de lei, cât costa un bilet în prezent, pe acest traseu.
Un fel de „slowly and quietly but expensive” ar spune englezul despre această nouă ispravă românească, adică „ încet și sigur, dar extrem de scump!” !
Acarul Păun