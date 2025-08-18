Care a fost bilanțul controalelor efectuate la agenții economici, în incinta Bâlciului de la Giurgiu. Câte unități comerciale au fost verificate…

În conformitate cu Ordinul Prefectului nr. 331/04.08.2025 s-a constituit Comisia Mixta de Control cu ocazia Bâlciului Tradițional de „Sf. Maria” pentru verificarea operatorilor economici din spațiul destinat desfășurării bâlciului Zona adiacent Hotel „Steaua Dunării” – Giurgiu . Din comisie au făcut parte următoarele instituții:
Direcția Sanitar Veterinară si pentru Siguranța Alimentelor – Giurgiu – si în calitate de coordonator.
Inspectoratul Județean de Politie – Giurgiu
Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului – Giurgiu
Direcția de Sănătate Publică – Giurgiu
Comisia si-a desfasurat activitatea în perioada 08.08. – 15.08.2025 .
Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor a urmarit apărarea sanatatii și siguranței alimentare a consumatorului prin verificarea respectarii normelor de igiena în conformitate cu legislatia în vigoare.
După cum ne spunea dr. Mădălina Stocheci, director adj. în cadrul DSVSA Giurgiu (foto ), în toată perioada desfasurarii sarbatorii tradiționale de Sf. Maria reprezentantii DSVSA Giurgiu, în calitatea lor de coordonatori ai acțiunii, au urmărit zilnic buna desfăsurare a activitatii, prin îndrumarea agentilor economici pentru prevenirea aparitiei toxiinfectiilor alimentare. Astfel zilnic era verificata igienizarea rulotelor, a standurilor si agenti economici erau sfătuiti si îndrumati în activitatea desfășurata.
Verificările au fost efectuate la agentii economici persoane fizice si juridice si s-a urmarit existenta autorizarii targului pentru activitatatile desfasurate, felul produselor oferite, provenienta acestora, modul de aprovizionare , transport, depozitare, manipulare, incadrarea in termenul de valabilitate si pastrarea caracteristicilor calitativ – organoleptice.
Spațiul de desfășurare al bâlciului a fost autorizat cu aviz temporar de funcționare nr. 17976/07.08.2025. Au fost mentionati în aviz un număr de 20 agenți economici.
Reprezentanții D.S.V.S.A. au întocmit un număr de 15 procese verbale de constatare. S-a consemnat în procesele verbale că produsele ( materiile prime) de origine animală verificate, proveneau de la unități autorizate sanitar veterinar, erau în termenul de valabilitate și erau depozitate corespunzător ( în spații frigorifice unde se monitorizează temperatura).
În bâlci, la unitățile mobile autorizate temporar unde se fabricau gogosi, pop corn, cozonac secuiesc etc. erau respectate normele minime de igienă, fără a pune în pericol sănătatea consumatorilor.
La o unitate din bâlci s-au constatat abateri privind regulile de depozitare a produselor alimentare , care au fost remediate în timpul controlului, abatere mai puțin gravă care nu punea în pericol sănătatea consumatorului. S-a aplicat avertisment în conformitate cu prevederile OG 2/2001 aprobată prin Legea 180 /2002.
La o altă unitate s-a aplicat avertisment și s-a stabilit un termen de 5 zile pentru obținerea unui document de înregistrare sanitar veterinar pentru spațiul adiacent târgului. Unitatea deține autorizație sanitar veterinară pentru târguri și oboare, târgul de la Călugareni, dar nu și pentru cel adiacent Hotelului ”Steaua Dunării”.
Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului a efectuat la rândul lui 12 acțiuni de control în care au fost întocmite :
– 3 procese verbale de constatare pentru operatorii economici care dețineau echipamente de agrement (convoi electric, carusel, tornado, sky lift,pista cu 20 de electroscutere , heliocar etc), 1 proces verbal de constatare pentru un operator alimentatie publica( terasa gratar) și 8 procese verbale de constatare a contraventiei pentru operatori economici din alimentație publică
– 8 procese verbale de constatarea contravenției pentru opertorii din alimentație publică , prin care au fost aplicate 5 amenzi contravenționale în valoare de 13.000 lei și 3 avertismente ( abateri constatate : lipsă preț de vânzare afișat , lipsă informații privind valorile nutriționale, lipsă avertismente coloranți la sucuri,neafisare gramaje etc )si s-au dispus 2 masuri de oprire temporara de la comercializare pina la remedierea deficientelor de informare produse in valoare de 890 lei.
Directia Judeteana de Sănătate Publica:
Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica în urma verificărilor efectuate au urmărit respectarea normelor din domeniul sănătăţii publice . În urma verificarilor au fost efectuate verificări la 15 unitati. S-au aplicat 2 amenzi contraventionale in valoare totala de 2600 lei pentru nerespectarea prevederilor HG 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice. ( lipsa cursuri de igiena la o unitate si nedotarea spatiului frigorific cu termometru si lipsa termogramei la o alta unitate). S-a aplicat si un avertisment pentru lipsa substanțelor biocide la o alta unitate.
Inspectoratul Județean de Politie Giurgiu:
Reprezentantii Inspectoratului Judetean de Politie au urmărit modul de respectare a activitatii economico – financiare a agentilor economici. Au fost verificati un număr de 21 de agenti economici si s-au aplicat doua sanctiuni: – 1 amenda conraventionala in valoare de 5000 lei si un avertisment. Nu s-au identificat fapte de natura penala.