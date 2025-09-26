La Giurgiu nu a existat nicio acuzație de malpraxis!

**Malpraxisul este o eroare profesională săvârșită în actul medical sau medico-farmaceutic, prin care se cauzează un prejudiciu (fizic, emoțional, material) unui pacient, și care implică răspunderea civilă a personalului medical și/sau a furnizorului de servicii medicale.

Nu orice greșeală medicală este malpraxis, ci doar acea eroare care produce consecințe negative pacientului și se datorează neglijenței, imprudenței sau incompetențe