vineri, septembrie 26, 2025
Jurnal giurgiuvean
Acasă Actualitate La Giurgiu nu a existat nicio acuzație de malpraxis!

La Giurgiu nu a existat nicio acuzație de malpraxis!

Jurnal
-
0
La Giurgiu nu a existat nicio acuzație de malpraxis!

Conform datelor obținute de la  Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului, la Giurgiu nu a existat nicio acuzație de **malpraxis.

În perioada 2023–2024, autoritățile afirmă că au fost primite la nivel național 400 de sesizări, însă în numai 15 cazuri, (aproximativ 5%),  au fost confirmate acuzațiile de malpraxis, toate fiind contestate ulterior în instanță.

Analiza FACIAS asupra datelor din 2023 arată că comisiile de malpraxis au avut pe rol 219 sesizări, dintre care 151 depuse în acel an și 68 provenite din anii anteriori. Din totalul de 77 cazuri soluționate, doar 9 au fost confirmate ca malpraxis, toate contestate în instanță.

Acestea au fost raportate în București (4 cazuri), Cluj (1), Timiș (1) și Prahova (3). FACIAS subliniază că în zece județe nu a fost raportată nicio sesizare: Bistrița-Năsăud, Botoșani, Buzău, Caraș-Severin, Giurgiu, Ialomița, Maramureș, Sălaj, Sibiu și Vaslui.

Pentru anul 2024, datele arată că numărul plângerilor a fost de 167, dintre care 114 depuse în acel an și 53 rămase din anii anteriori. Din totalul de 63 cazuri soluționate, doar 6 au fost confirmate ca malpraxis, în județele Brașov, Constanța, Galați, Ilfov, Mehedinți șiVâlcea. Patru dintre aceste decizii, de la Brașov, Constanța, Mehedinți și Vâlcea, au fost deja contestate în instanță.

Alte 51 de sesizări noi au rămas nesoluționate. Conform analizei FACIAS, în 2024, opt județe nu au raportat nicio sesizare: Alba, Botoșani, Dâmbovița, Harghita, Ialomița, Olt, Sălaj și Vrancea.Totodată, FACIAS atrage atenția că Ministerul Sănătății a confirmat faptul că multe sesizări de malpraxis au fost închise fără ca fondul problemei să fie analizat.

În 2023 au fost clasate 31 de sesizări, iar în 2024 alte 6. Cele mai multe dintre aceste dosare au fost respinse din motive procedurale: pacienții nu au putut plăti onorariile experților desemnați sau nu au acceptat tarifele stabilite.

(Jurnal)

**Malpraxisul este o eroare profesională săvârșită în actul medical sau medico-farmaceutic, prin care se cauzează un prejudiciu (fizic, emoțional, material) unui pacient, și care implică răspunderea civilă a personalului medical și/sau a furnizorului de servicii medicale. Nu orice greșeală medicală este malpraxis, ci doar acea eroare care produce consecințe negative pacientului și se datorează neglijenței, imprudenței sau incompetențe

VREMEA

Giurgiu
cer acoperit de nori
16.9 ° C
16.9 °
16.9 °
40 %
7.5kmh
100 %
vin
16 °
S
19 °
D
22 °
lun
21 °
mar
16 °
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com