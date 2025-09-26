Deputat Marian MINA: „Prezervativul, apa și dubla măsură a băieților necalificați din USR!”

„Cei mai vehemenţi opozanţi când a venit vorba despre menţinerea unui preţ scăzut la alimentele de bază au fost demagogii de la USR care s-au trezit, acum, că vor nişte aplauze de la populaţie. După ce au cerut scăderea TVA DOAR la prezervative, le-a venit ideea să propună şi plafonarea preţului la apă în gări şi aeroporturi. Foarte frumos, suntem de acord, dar un pic de ruşine nu vă este şi vouă?

Aţi arătat cu degetul către măsura #PSD privind menţinerea plafonării adaosului la alimentele de bază şi aţi ţipat că e una de „tip comunist, că distorsionează piața și afectează libera concurență”. Ideea cu apa din gări şi aeroporturi, însă, ce să vezi, e una de „tip european” şi merită premiată.

Vă rog eu, mai beţi nişte apă, băieţi, că păreţi deshidrataţi şi spuneţi şi faceţi numai prostii!

Demagogie, dublă măsură şi o minte mult prea odihnită. Când eşti la guvernare, USR-işti, trebuie să te baţi pentru binele tuturor românilor, nu doar pentru buzunarele prietenilor care şi-aşa au bani mulţi.

Noroc că sunt oameni mari cu voi în coaliţie, la guvernare, care să asigure funcţionarea ţării, ca să n-ajungem să trăim doar cu apă şi prezervative.”

Deputat Marian MINA