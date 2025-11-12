La 70 de ani un bătrân este cercetat pentru că a vrut să vândă două detectoare de metale, fără a avea autorizație

Unui bătrân domiciliat în municipiul Giurgiu i s-a instrumentat un dosar penal, pentru că a încercat să vândă două detectoare de metale, fără însă a poseda autorizație.

În timp ce polițiștii Serviciului de Investigații Criminale desfășurau o acțiune în municipiu, pentru protejarea patrimoniului cultural național, marți, 10 noiembrie, aceștia l-au surprins în flagrant delict pe un bărbat, în vârstă de 70 de ani, în timp ce încerca să vândă două detectoare de metale.

Cu privire la caz, IPJ Giurgiu a precizat: „În cauză, a fost întocmit un dosar penal în care se efectuează cercetări, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vânzarea sau oferirea spre vânzare a detectoarelor de metale fără autorizaţie, faptă prevăzută de articolul 27 alin. 1 din Ordonanţa nr. 43 din 30 ianuarie 2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional”.

Legislația în vigoare, referitoare la protejarea patrimoniului cultural național mobil, respectiv Ordonanţa nr. 43 din 30 ianuarie 2000, privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, prevede (art. 5 alin. 10): „Persoanele fizice şi juridice care deţin şi/sau comercializează detectoare de metale sunt obligate să obţină în prealabil autorizaţia inspectoratului de poliție al judeţului respectiv, a Direcţiei Generale de Politie a Municipiului Bucureşti, în a căror rază teritoriala îşi au domiciliul sau, după caz, sediul, şi să se înregistreze la aceste autorităţi.”

Nerespectarea acestei obligații constituie infracțiune conform art. 27 alin. 1 din același act normative, respectiv: „Vânzarea sau oferirea spre vânzare a detectoarelor de metale fără autorizaţia prevăzută la art. 5 alin. (10) constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”