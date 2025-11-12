miercuri, noiembrie 12, 2025
Doi sportivi de la Aquila Giurgiu, prezenți la Campionatul Mondial de Ju Jitsu din Bangkok – Thailanda

În perioada 07-11 noiembrie 2025, Hanshi I.Chelu, antrenor al echipei giurgiuvene de arte marțiale, ACS Aquila,  împreună cu doi sportivi de la  acest club, au făcut deplasarea, alăturându-se Lotului Național de Ju Jitsu al României, în Bangkok-Thailanda, unde au participat la Campionatul Mondial de Ju Jitsu.

La competiție au fost prezenți peste 1.800 de sportivi din 54 țări. Cei  doi sportivi giurgiuveni au obținut rezultate meritorii.

GOCIU DANIEL,  la Fighting – 56 kg U16, a obținut medalia de bronz, iar  MIHAI ȘTEFAN, la Fighting – 62 kg U16, a obținut locul 5.

„Cu puțină  atenție rezultatele puteau fi mai bune” – declara Hanshi Ion Chelu – „însă învățăm de la fiecare eveniment câte ceva în plus și ne pregătim mai temeinic”. 

Ținând cont de faptul că a fost vorba despre un Campionat Mondial și totodată de nivelul sportivilor și numărul lor la această competiție, considerăm că rezultatele băieților noștri sunt excepționale.

(Jurnal) 

 

