duminică, octombrie 12, 2025
Jurnal giurgiuvean
Acasă Actualitate Karatiștii de la „Cătălin Mocanu Academy”, din nou pe podium! Giurgiuvenii au cucerit 17 medalii și au urcat pe primul loc, în clasamentul cluburilor!

Karatiștii de la „Cătălin Mocanu Academy”, din nou pe podium! Giurgiuvenii au cucerit 17 medalii și au urcat pe primul loc, în clasamentul cluburilor!

Jurnal
-
0
Karatiștii de la „Cătălin Mocanu Academy”, din nou pe podium! Giurgiuvenii au cucerit 17 medalii și au urcat pe primul loc, în clasamentul cluburilor!

Performanță remarcabilă pentru sportul giurgiuvean! Karatiștii de la „Cătălin Mocanu Academy” au reușit, din nou, să ducă numele orașului pe cele mai înalte trepte ale podiumului, obținând 17 medalii la prestigioasa competiție „Romanian International Cup Sibiu 2025”.

Evenimentul, desfășurat sâmbătă, la Sibiu, a reunit 73 de cluburi din 10 țări și peste 600 de sportivi cu un nivel tehnic de excepție. Într-o competiție acerbă, în care fiecare meci a însemnat o demonstrație de forță, disciplină și stăpânire de sine, sportivii giurgiuveni au strălucit prin talent și determinare.

Lotul condus de Cătălin Mocanu a participat cu 34 de sportivi, reușind o performanță impresionantă:

🏅 11 medalii de aur
🥈 3 medalii de argint
🥉 3 medalii de bronz

Cu acest rezultat, clubul giurgiuvean a ocupat locul I în clasamentul general al cluburilor, confirmându-și statutul de forță în karate-ul românesc.

Este al treilea an consecutiv când reușim să câștigăm locul I pe cluburi la Romanian International Cup Sibiu. Pentru mine, ca antrenor, este o performanță uriașă — dovada că ceea ce facem, facem foarte bine. Sunt mândru de echipa mea! Bravo, copii! Bravo, părinți! De luni ne întoarcem în dojo să corectăm greșelile și să revenim și mai puternici pe tatami”, a declarat Cătălin Mocanu, antrenorul și fondatorul Academiei.

Succesul obținut de sportivii giurgiuveni nu este întâmplător. În spatele fiecărei medalii se află ore nesfârșite de antrenament, disciplină și pasiune pentru sport.

Odată cu acest nou titlu, „Cătălin Mocanu Academy” confirmă faptul că Giurgiu devine un centru tot mai puternic al artelor marțiale din România, un loc unde tinerii sportivi cresc în spiritul respectului, al muncii și al performanței.

 Sursa foto: Cătălin Mocanu Academy

VREMEA

Giurgiu
cer acoperit de nori
18.6 ° C
18.6 °
18.6 °
59 %
2.2kmh
90 %
D
20 °
lun
19 °
mar
15 °
mie
14 °
J
14 °
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com