FOTBAL. Liga a III-a, seria a 5-a. Rezultate/ Clasament / Meciurile etapei viitoare

⚽ Vineri, 10 octombrie 2025 ,după amiază, s-au jucat primele patru jocuri din etapa a opta a ligii a III-a, etapă în care LPS HD Clinceni, liderul seriei a 5-a, a învins în deplasare, pe terenul celor de la ACSO Filiași, cu 2-1.
Dunărea Giurgiu a plecat învinsă de la Mihăilești de către Axi Arena cu scorul de 0-1. Singurul egal a etapei a fost obținut de Universitatea Craiova 2, la Turnu Măgurele, în jocul cu echipa din localitate, Cetatea.
Ultimul meci al etapei s-a jucat sâmbătă, 11 octombrie, la Curtișoara, unde echipa gazdă, Oltul, a învins pe CSM Alexandria cu 2-1.
Etapa viitoare Dunărea Giurgiu va juca sâmbătă,18 octombrie 2025, de la ora 15.00, cu ACS Academica Balș.
Rezultarele etapei a 8-a, seria a 5-a
ACS Academica Balș – CSL Nanov 2-1 (1-1)
ACSO Filiași – LPS HD Clinceni 1-2 (0-0)
ACS Axi Arena – SCM Dunărea 2020 Giurgiu 1-0 (0-0)
Cetatea Turnu Măgurele – Universitatea Craiova 2 2-2 (1-1)
ACS Oltul Curtișoara – CSM Alexandria 2-1 (0-1)
–––––––––––––––––––––––––––––
Clasament
1.ACS L.P.S. H.D. Clinceni 7 5 2 0 18-6 12 17
2.CSM Cetatea Turnu Măgurele 7 4 3 0 13- 6 7 15
3.ACS Academica Bal 7 4 1 2 11- 9 2 13
4.Universitatea Craiova 2 7 3 3 1 10- 6 4 12
5.CSM Alexandria 8 3 3 2 12- 9 3 12
6.ACS Oltul Curtişoara 8 4 0 4 9-12 -3 12
7.SCM Dunărea 2020 Giurgiu 7 3 2 2 8 – 6 2 11
8.ACS Axi Arena 7 2 1 4 9 -11 -2 7
9.AFC Progresul 1944 Spartac 7 2 0 5 8 -12 -4 6
10.CSL Nanov 8 1 1 6 4 -17 -13 4
11.ACSO Filiaș 7 1 0 6 2 -10 -8 3
––––––––––––––––––––––––––––-
Etapa Viitoare
Vineri, 17 Octombrie – 2025, ora 15.00
ACS L.P.S. H.D. Clinceni – ACS Axi Arena
Sâmbătă, 18 Octombrie – 2025, ora 15.00
SCM Dunărea 2020 Giurgiu – ACS Academica Balș
Universitatea Craiova 2 – ACSO Filiaşi
AFC Progresul 1944 Spartac – CSM Cetatea Turnu Măgurele
CSL Nanov – ACS Oltul Curtişoara
CSM Alexandria – FCU 1948 Craiova Fotbal Club SA – Anulat