FOTBAL. Liga a III-a, seria a 5-a. Rezultate/ Clasament / Meciurile etapei viitoare

Vineri, 10 octombrie 2025 ,după amiază,  s-au jucat primele patru jocuri din etapa a opta a ligii a III-a, etapă în care LPS HD Clinceni, liderul seriei a 5-a, a învins în deplasare, pe terenul celor de la ACSO Filiași, cu 2-1.

Dunărea Giurgiu a plecat învinsă de la Mihăilești de către Axi Arena cu scorul de 0-1. Singurul egal a etapei a fost obținut de Universitatea Craiova 2, la Turnu Măgurele, în jocul cu echipa din localitate, Cetatea.

Ultimul meci al etapei s-a jucat sâmbătă, 11 octombrie, la Curtișoara, unde echipa gazdă, Oltul, a învins pe CSM Alexandria cu 2-1.

Etapa viitoare Dunărea Giurgiu va juca sâmbătă,18 octombrie 2025, de la ora 15.00, cu ACS Academica Balș.

Rezultarele etapei a 8-a, seria a 5-a

ACS Academica Balș – CSL Nanov                           2-1 (1-1)
ACSO Filiași – LPS HD Clinceni                                1-2 (0-0)
ACS Axi Arena – SCM Dunărea 2020 Giurgiu           1-0 (0-0)
Cetatea Turnu Măgurele – Universitatea Craiova 2   2-2 (1-1)
ACS Oltul Curtișoara – CSM Alexandria                    2-1 (0-1)
–––––––––––––––––––––––––––––

Clasament

1.ACS L.P.S. H.D. Clinceni          7    5    2    0    18-6    12    17

2.CSM Cetatea Turnu Măgurele  7    4    3    0    13- 6    7      15

3.ACS Academica Bal                  7    4    1    2    11- 9    2      13

4.Universitatea Craiova 2             7    3    3    1    10- 6    4      12

5.CSM Alexandria                        8    3     3    2    12- 9    3      12

6.ACS Oltul Curtişoara                 8    4    0    4      9-12   -3     12

7.SCM Dunărea 2020 Giurgiu      7    3    2    2      8 – 6     2     11

8.ACS Axi Arena                           7    2    1    4     9 -11   -2        7

9.AFC Progresul 1944 Spartac    7    2     0    5     8 -12   -4        6

10.CSL Nanov                              8    1    1    6      4 -17  -13       4

11.ACSO Filiaș                             7    1    0    6      2 -10    -8       3

––––––––––––––––––––––––––––-

              Etapa Viitoare

Vineri, 17 Octombrie – 2025, ora 15.00

ACS L.P.S. H.D. Clinceni  –  ACS Axi Arena

Sâmbătă, 18 Octombrie – 2025, ora 15.00

SCM Dunărea 2020 Giurgiu   –  ACS Academica Balș

Universitatea Craiova 2        –    ACSO Filiaşi

AFC Progresul 1944 Spartac  –  CSM Cetatea Turnu Măgurele

CSL Nanov  –  ACS Oltul Curtişoara

CSM Alexandria   –   FCU 1948 Craiova Fotbal Club SA  –  Anulat

 

(Costel Spînu)

