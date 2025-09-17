miercuri, septembrie 17, 2025
Județele în care ar urma să fie tăiate cele mai multe posturi în administrație. Bolojan a făcut publică situația restructurării…Cât posturi trebuie să dispară la Giurgiu

Premierul Ilie Bolojan a explicat ce ar însemna o reducere a posturilor în administrația publică locală cu 40%.

Potrivit Executivului, în jur de 13.000 de posturi ar urma să fie tăiate în administrația publică locală, ceea ce reprezintă 10% din totalul posturilor ocupate în prezent și doar jumătate din primării ar fi nevoite să facă restructurări.

În prezent, în administrația locală ar figura 189. 777 de angajați, arată documentul prezentat de Guvern.

După o reducere cu 40% a posturilor, așa cum propune premierul Ilie Bolojan, numărul final al posturilor ar ajunge la 126.862. Însă acestea cuprind și posturi vacante. Astfel, posturile ocupate reduse efectiv ar fi de 13.098, adică un procent de 10%.

La nivelul județului Giurgiu, după cum se poate observa din tabelul de mai sus, din totalul UAT-urilor, de 56,  din 2522 de posturi, totalul cu reducere de 40 % ar trebui să fie de 1665.

Județele în care se vor reduce cele mai multe posturi sunt :

Prahova – 724 de posturi din 68 de UAT-uri, București – 708 posturi, Argeș – 649 de posturi din 58 de UAT-uri, Suceava – 627 de posturi din 48 de UAT-uri, Galați – 522 de posturi din 61 de UAT-uri, Mureș – 513 posturi din 56 de UAT-uri, Hunedoara – 450 de posturi din 46 de UAT-uri, Iași – 439 de posturi din 65 de UAT-uri.

