ITM Giurgiu: De la 1 aprilie 2025, noul sistem informatic REGES-ONLINE este pus la dispoziţia salariaţilor şi angajatorilor, prin accesarea simplă din browser, de pe orice dispozitiv conectat la internet!

INFORMARE ANGAJATORI ȘI ANGAJAȚI PRIVIND UTILIZAREA SISTEMULUI INFORMATIC – REGES-ONLINE
Inspectoratul Teritorial de Muncă Giurgiu informează angajații și angajatorii de pe raza județului Giurgiu că, începând cu data de 1 aprilie 2025, noul sistem informatic REGES-ONLINE este pus la dispoziţia salariaţilor şi angajatorilor, prin accesarea simplă din browser, de pe orice dispozitiv conectat la internet, a linkul-ui https://reges.inspectiamuncii.ro.
REGES-ONLINE este o aplicație web specializată în gestionarea eficientă a salariaților, conform prevederilor Codului Muncii, oferind angajatorilor o platformă centralizată pentru administrarea informațiilor referitoare la personalul angajat. Prin intermediul aplicației, utilizatorii pot înregistra, actualiza și monitoriza rapid datele salariaților, respectând cerințele legale privind evidența contractelor de muncă și a modificărilor aferente. REGES-ONLINE permite organizarea completă și în siguranță a datelor, contribuind astfel la optimizarea proceselor administrative și la asigurarea conformității cu legislația muncii.
Noul sistem permite salariaților să verifice dacă toate condițiile negociate cu angajatorul, cum ar fi salariul sau programul, se regăsesc în contractul individual de muncă. De asemenea, angajații pot opta să primească notificări online atunci când angajatorul transmite noi înregistrări în sistem cu privire la raportul de muncă.
Informaţii cu privire la modalităţile în care salariaţii pot accesa online Registrul se regăsesc pe site-ul Inspecţiei Muncii la adresa: https://reges.inspectiamuncii.ro/ajutor/cum-accesez/.
Pentru cei care optează să consulte extrasul din Registru la Info Kiosk-ul aflat la sediul ITM, informaţii utile se regăsesc la adresa: https://reges.inspectiamuncii.ro/ajutor/cum-accesez-kiosk/.
Angajatorii au obligaţia de a se înregistra în REGES-ONLINE în termenul de 6 luni prevăzut de H.G. nr. 295/2025 privind Registrul general de evidență a salariaților – REGES-ONLINE, iar Procedura de acces în vederea completării, transmiterii și interogării datelor în/din registru este stabilită și aprobată prin Ordinul nr. 1107/2025 al Ministrului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.
Aceştia trebuie să efectueze înrolarea în noul sistem informatic anterior expirării acestui termen de 6 luni, având în vedere, atât faptul că în această perioada de tranziţie trebuie să completeze în REGES-ONLINE şi toate elementele contractelor individuale de muncă active la data înrolării în noul sistem, care nu se regăsesc în REVISAL.
Modalitatea de înrolare este detaliată pe site-ul Inspecției Muncii, la adresa: https://reges.inspectiamuncii.ro/ajutor/cum-accesez-angajator/
Neînregistrarea în registrul REGES-ONLINE conform termenului legal de 6 luni prevăzut de lege, poate duce la o amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei, iar nerespectarea obligației de a completa și de a transmite în Registru toate elementele contractelor individuale de muncă active la data accesării Registrului, care nu se regăsesc în sistemul informatic care face obiectul soluției tehnice pentru transmiterea datelor în registru de către angajatori se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor făcându-se de către inspectorii de muncă.
Câteva din beneficiile majore pe care le oferă angajatorilor noul Registru:
– accesul online securizat direct printr-un portal web securizat, folosind certificate digitale calificate sau identitate digital ROeID, fără a mai fi necesară instalarea aplicaţiei Revisal pe PC şi deplasarea la inspectoratele teritoriale de muncă în vederea obţinerii de user şi parolă;
– pentru angajatorii înregistraţi la ONRC validarea calităţii de reprezentant legal se realizează automat, fără a mai fi necesară transmiterea vreunui document la ITM.
– simplificarea procesului de înregistrare și evidență a elementelor contractelor individuale de muncă, transmiterea, vizualizarea și corectarea înregistrărilor realizându-se direct din browser;
– reducerea riscurilor legate de neconformare și evitarea sancțiunilor, prin validări automate, atenționări în sistem și extrase de neconformități.
– transmiterea automată a datelor în Registru de către angajatorii care utilizează aplicaţii de salarizare dedicate, prin folosirea unor API-uri (aplicaţii de conectare dedicate).
– posibilitatea de a descărca extrasul din Registru în format electronic semnat digital, pentru dovedirea vechimii în muncă și în specialitate.
– interoperabilitate cu alte instituții pentru validarea datelor, reducând erorile și birocrația;
– securitate cibernetică sporită și protecție avansată a datelor.
Angajatorii care nu au fost înregistraţi în REVISAL, se pot înregistra EXCLUSIV în REGES-ONLINE.
Informaţii utile angajatorilor se regăsesc la adresele: https://reges.inspectiamuncii.ro/ajutor/ghid-utilizare-aplicatie/ şi https://reges.inspectiamuncii.ro/ajutor/cum-accesez-angajator/.
Pentru a sprijini angajatorii şi salariaţii să utilizeze REGES ONLINE, Inspecţia Muncii pune la dispoziţia acestora următoarele opţiuni de suport tehnic:
-adresa de suport Angajatori: regesonlinesuport.angajator@inspectiamuncii.ro
-adresa de suport Salariaţi: regesonlinesuport.salariat@inspectiamuncii.ro
Telefon ghid interactiv: 0800 500 166
Program de lucru: Luni – Vineri, 08:00 – 20:00, cu excepţia zilelor de sărbătoare legală.
În vederea instruirii angajatorilor cu privire la utilizarea REGES ONLINE, pe lângă Ghidul de utilizare disponibil în aplicație, Inspecția Muncii va continua împreună cu furnizorul soluției informatice să susțină sesiuni on-line de instruire gratuită, sesiuni la care angajatorii pot participa accesând link-ul comunicat în acest scop pe site-ul Inspecției Muncii. În cadrul acestora se vor prezenta toate detaliile tehnice pe care trebuie să le cunoască pentru utilizarea noului sistem informatic.
Următoarea sesiune de instruire este programată pentru vineri, 5 Septembrie 2025, ora 10:00, dată pentru care echipa REGES-Online invită reprezentanții instituțiilor publice, unități bugetare, specialiști HR și IT, să acceseze link-ului https://www.youtube.com/live/JrMEizVJGKI. Ședința va fi înregistrată și disponibilă apoi pentru vizualizare.
Agenda întâlnirii:
Cum creăm cont și cum îl activăm;
Cererea de acces la registru, reprezentanți legali/împuterniciți;
Delegarea și delegații;
Elemente specifice de diseminat pentru instituții publice, unități bugetare;
Transferuri si Detasari
Sesiune de întrebări și răspunsuri.