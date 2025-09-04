Deputat Marian MINA: „Facem REFORMĂ, dar cu cap, nu cu toporul, pentru oameni, nu împotriva lor!”

„Facem REFORMĂ, dar cu cap, nu cu toporul, #Pentru Oameni, nu împotriva lor! Concedierile NU pot fi numite reformă iar tăierea de posturi NU trebuie să ducă la tăierea de servicii!
#PSD nu blochează nicio reformă administrativă, ci propune o soluţie alternativă, mai EFICIENTĂ, coerentă şi cu rezultate mai consistente decât „reforma pe genunchi” a lui Bolojan.
Eficiență administrativă nu înseamnă doar să dai oamenii afară, ci să asiguri cetățenilor servicii mai bune, la costuri mai mici, prin debirocratizare, digitalizare și prin comasare și partajare.
Ce propune PSD:
1. Un audit prtecis care să pună capăt haosului creat de premier prin prezentarea succesivă a unor date diferite.
2. Tăierea de posturi nu trebuie să ducă la tăieri de servicii pentru cetățeni. În localități mici trebuie prevăzut un număr minim de funcționari care să poată asigura serviciile publice pentru cetățeni.
3. Reducerea de personal corelată cu digitalizarea și debirocratizarea.
4. Reducerea costurilor prin comasarea voluntară și servicii partajate în centre intercomunale.
5. Primarii să aibă instrumente legale pentru a păstra funcționarii eficienți și pentru a-i concedia pe cei ineficienți.
Criterii pentru reducerea de personal
1. Numărul de cetățeni deserviți, dar nu mai puțin decât necesarul de funcționare. Prag minim de funcționari în localitățile mici (8-10 funcționari) și un raport țintă de funcționari la numărul de locuitori (7 funcționari/1.000 locuitori).
2. 𝐕𝐚𝐥𝐨𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐟𝐨𝐧𝐝𝐮𝐫𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐞𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐧𝐞 𝐚𝐭𝐫𝐚𝐬𝐞.
3. Digitalizare înainte de disponibilizare.
4. Scorul de complexitate administrativă.
5. Indicatori socio-economici. Reducerile de personal trebuie să fie mai mici ( 10%) în localitățile cu populație îmbătrânită sau cu un grad de sărăcie mai mare, unde sunt necesare mai multe servicii administrative.
𝐄𝐭𝐚𝐩𝐢𝐳𝐚𝐫𝐞
• Faza I-a – 0-2 ani – audit funcțional și digitalizare de bază (registratură, taxe și impozite online).
• Faza a II-a – anii 3-5 – aplicarea reducerilor diferențiate după criteriile menționate (10%-25%) și lansarea consorțiilor intercomunale și posibilitatea mobilității voluntare a personalului.
• Faza a III-a – anii 5-7 – stimulente financiare pentru comasarea voluntară a localităților foarte mici și reducere de până la 30% unde există redundanțe evidente.
• Faza a IV-a – după 7 ani – consolidarea digitalizării, standardizarea serviciilor la nivel național (portaluri unice, cloud guvernamental).”