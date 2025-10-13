ITM Giurgiu: Angajatorii au obligația de a solicita accesul în Registrul de evidență a salariaților REGES-ONLINE, până la 31 decembrie 2025

INFORMARE PRIVIND UTILIZAREA SISTEMULUI INFORMATIC REGES-ONLINE
Având în vedere Ordinul Ministrului Muncii nr.2143/2025 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii,familiei,tineretului și solidarității sociale nr.1107/2025 pentru aprobarea Procedurii de acces in vederea completării,transmiterii și interogării datelor în/din Registrul de evidență a salariaților REGES-ONLINE, punctele 21,22 și 24 din acest ordin se modifică și vor avea următorul cuprins:
Angajatorii au obligația de a solicita accesul în Registru până la data de 31.12.2025.
Până la data de 31.12.2025 angajatorii au obligația de a completa și de a transmite în Registru toate elementele contractelor individuale de muncă active la data accesării Registrului,care nu se regăsesc în sistemul informatic care face obiectul soluției tehnice pentru transmiterea datelor in registru de către angajatori(Revisal),prevăzut la art.10 din Hotarărea Guvernului nr.905/2017.
Angajatorii care au transmis datele în Registru anterior datei intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr.295/2025 pot transmite in continuare fișiere generate din aplicația Revisal,atât online,cât și la ghișeele inspectoratului teritorial de muncă,doar până la data înregistrării în platforma REGES-ONLINE,fără a depăși termenul prevăzut la pct.21.
Punctele 4-20 din anexa la Ordinul ministrului muncii,familiei și protecției sociale nr.1918/2011 se abrogă la data de 31.12.2025.