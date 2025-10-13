FOTBAL.Rezultatele înregistrate în etapa a 5-a din Liga IV-a. Scorul etapei s-a înregistrat la Vărăști!

Sâmbătă, 11 octombrie, Liga IV-a, seria Sud, a programat meciurile din etapa a 5-a. Așa cum ne-am obișnuit, nu trece etapă fără scoruri fluviu în fotbalul giurgiuvean!
În această serie, AS Scărișoara nu s-a prezentat nici de data asta la joc, la Mihai Bravu, unde echipa gazdă CS a câștigat astfel prin neprezentare, cu 3-0. Pentru Scărișoara este a doua neprezentare la joc.
Scorul etapei a fost realizat de Giganții Vărăști, în duelul de pe teren propriu cu Dunărea Oinacu, încheiat cu scorul de 8-1.
Și după această rundă două formații au rămas cu punctaj maxim. De menţionat că atât Victoria Adunații Copăceni cât şi Dunărea Găujani sunt singurele echipe neînvinse în acest campionat la nivelul Ligii a IV-a, seria Sud.
Victoria Adunații Copăceni, marea favorită la câștigarea campionatului, a jucat, pe teren propriu, cu Energia Remuș, și s-a impus, fără probleme, cu 3-0. Scorul putea fi mult mai mare dacă fotbaliștii echipei gazdă nu ratau din poziții bune, de patru ori.
Dunărea Găujani a învins în deplasarea de la Viitorul Băneasa cu scorul de 4-0. „Academicienii” din Slobozia a obținut prima victorie și primele puncte din noul sezon învingînd Hulubeștiul cu scorul de 3 – 2!
Iată în rândurile de mai jos rezultatele etapei complete ale rundei cu numărul 5 și totodată clasamentul Ligii a IV-a, seria Sud:
M. V. Călugăreni – Gloria Comana 1-1
Academia Slobozia – Viitorul Hulubești 3-2
Viitorul Băneasa – Dunărea Găujani 0-4
CS Mihai Bravu – AS Scărișoara 3-0
Giganții Vărăști – Dunărea Oinacu 8-1
Victoria Adunații Copăceni- Energia Remuș 3-0
Clasament
1. ACS Dunărea Găujani 5 5 0 0 33- 2 15p
2. AFC Victoria Aaunații Copăceni 5 5 0 0 28 -1 15p
3. CS Giganții Vărăști 5 4 0 1 21- 6 12p
4. CS Mihai Bravu 5 4 0 1 18- 6 12p
5. ACS Gloria Comana 1957 5 3 1 1 17- 9 10p
6. CS Energia Remuș 5 2 1 2 10- 9 7p
7. ACS Viitorul Hulubești 5 1 1 3 11-16 4p
8. AS M. V. Călugăreni 5 1 1 3 5-14 4p
9. AS Dunărea Oinacu 5 1 0 4 4- 26 3p
10. ACS Academia Slobozia 5 1 0 4 4- 31 3p
11. AS Viitorul Băneasa 5 0 2 3 5- 11 2p
12. AS Scărișoara 5 0 0 5 2- 27 0p
În etapa a 6-a, sâmbătă, 18 octombrie, sunt programate jocurile:
Dunărea Găujani – Academia Slobozia (ora11:00)
Energia Rremuș- Giganții Vărăști (ora 11:00)
Viitorul Hulubești- M. V. Călugăreni (ora 16:00)
AS Scărișoara- Viitorul Băneasa (ora 16:00)
Dunărea Oinacu – CS Mihai Bravu (ora 16:00)
Comana 1957 – Victoria Adunații Copăceni (ora 16:00)