ITM: Campanie națională în domeniul construcțiilor, pentru combaterea muncii nedeclarate și verificarea respectării prevederile legale privind securitatea și sănătatea în muncă!

Rezultatele campaniei naționale în domeniul construcțiilor
În perioada 12.08.2025 – 18.08.2025 la nivelul întregii țari, Inspecția Muncii prin inspectoratele teritoriale de muncă, a desfășurat o Campanie Națională pentru identificarea și combaterea muncii nedeclarate și pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind securitatea și sănătatea în muncă, de către angajatorii care desfășoară activități în domeniile:
” Construcții clădiri ”cod CAEN 41,”lucrări de geniu civil”cod CAEN 42,” lucrări speciale de construcții” cod CAEN 43.
La nivelul Municipiului si județului Giurgiu, în domeniul relațiilor de muncă au fost controlați un număr de 6 agenți economici. Au fost constatate 12 de deficiențe, pentru care au fost dispuse măsuri de remediere a neconformităților constatate (depășirea timpului de muncă la persoanele încadrate cu contract de muncă cu timp parțial, neîntocmirea evidenței orelor de muncă prestate de salariații lucrători străini, neacordarea sporurilor pentru muncă prestată în zile de repaus săptămânal și/sau în zile de sărbători legale, neacordarea repausului săptămânal de 48 ore consecutive ).
Totodată au fost aplicate 6 sancțiuni contravenționale, astfel:
– 3 în valoare de 140000 de lei pentru încălcarea art. 260 alin.1 lit e din Lg 53/2003 republicată, modificată și completată, pentru primirea la muncă a 7 persoane fără încheierea unui contract individual de muncă;
-2 în valoare de 180000 de lei pentru încălcarea art. 260 alin.1 lit e^2 din Lg. 53/2003 republicată,pentru primirea la muncă a 9 salariați în perioada în care au avut contractele suspendate;
– o amendă în valoare de 8.000 pentru încălcarea art. 260 alin.1 lit e^5 din Lg 53/2003 republicată, modificată si completată, modificată si completată.
în domeniul securității și sănătății în muncă au fost controlați un număr de 8 agenți economici , fiind depistate 14 deficiențe ( lipsa semnalizărilor de securitate si sănătate adecvate activității desfășurate; neasigurarea de către angajator și/sau neutilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție în timpul realizării sarcinilor de muncă; neefectuarea sau efectuarea necorespunzătoare a instructajelor în domeniul sănătății și securității în muncă; lipsa truselor sanitare) pentru care au fost dispuse măsuri de remediere .
De asemenea au fost aplicate 6 sancțiuni contravenționale, respectiv 1 avertismente si 6 amenzi contravenționale în valoare de 45.000 lei pentru încălcarea art. 39, alin 4 din Lg. 319/2006.
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ GIURGIU