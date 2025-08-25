FOTBAL Liga III-a : „CSM Dunărea 2020 Giurgiu” a învins-o pe „Axi Adunații Copăceni” în ultimul amical al verii!

Dunărea Giurgiu a disputat sâmbătă, 23 august, ultimul amical al verii pe propriul teren. în compania unei alte reprezentante a celei de-a treia divizii, Axi Adunații Copăceni. Putem spune că a fost un derby județean, amical. Întâlnirea, s-a încheiat cu scorul de 4-0 (1-0) pentru giurgiuveni.

Echipa pregătită de de fostul internațional Bogdan Argeș Vintilă a marcat prin Blaga – min. 40, Cazacu – min. 58, Pasăre – min. 67 și Florescu – min. 85.

Dunărea Giurgiu a obținut o victorie categorică și are un moral excelent înaintea primului meci oficial din Liga a 3-a,care se va disputa la Giurgiu sâmbătă cu Progresul Spartac. Felicitări, băieți! Ați arătat poftă de joc, iar rezultatul demonstrează unitatea și spiritul vostru ofensiv. Golurile vin natural atunci când există muncă de echipă și bucurie pe teren! Sperăm să aveți același entuziasm și săptămâna viitoare, atunci când va debuta noul sezon al Ligii 3, și să obținem toate punctele pe teren propriu. DUNĂREA: Stanciu – Lobonț, Cazacu, T. Constantin, Irimia – Mănăilă, Pasăre, Tabarcea – Blaga, A. Marin, Căvescu. Antrenor: Bogdan Argeș VINTILĂ. Au mai evoluat: D. Coman, Neacșa, Florescu, Anghel, D. Marcu și Camara.

AXI: Stancă – Zamfir-Diaconeasa, Dănescu, Năstase, Simionescu – Lassana – Amet, Pătrașcu, A. Dinu, A. Tănăsescu – Dițu. Antrenor: Cristian AXINTE. Au mai evoluat: Constantinescu, Pârvu, M. Tănăsescu, Herăscu, Radovici și Culda. Dunărea Giurgiu a jucat șase meciuri de pregătire din care a obținut 4 victorii și două înfrângeri,a marcat 15 goluri și a primit 8. Un bilanț pozitiv. În meciurile amicale Dunărea Giurgiu a consemnat următoarele rezultate: Sâmbătă, 19 iulie 2025: Dunărea Giurgiu – Dinamo București 2 2-1 Miercuri, 23 iulie 2025: Academia Germană – Dunărea Giurgiu 3-2 Sâmbătă,2 august 2025: Dunărea Giurgiu – FCSB Tineret 3-2 Sâmbătă,9 august 2025:CSM Alexandria – Dunărea Giurgiu 2-1 Sâmbătă,16 august 2025 Dunărea Giurgiu – Academia Germană 3-0 Sâmbătă,23 august 2025: Dunărea Giurgiu– Axi Adunații Copăceni 4-0 ⚽ LA FIRUL IERBII: Vocea adevăraților suporteri: „Da ne este dor de Dunărea, de echipa asta, bună, rea, să o vedem din nou în iarbă, chiar dacă unii dintre așa zișii suporteri îi cântă prohodul înaintea debutului noului sezon”... Putem spune că suporterii pro și contra conducerii echipei au fost și înainte, sunt în prezent și vor mai fi și în viitor, indiferent cine va sta la conducerea alb-albastră. Contestatarii au fost chiar și pe timpul regretatului primar Lucian Iliescu, când rezultatele echipei de fotbal erau altele, dacă ne aducem aminte. Din păcate aceiași contestatari ai conducerii echipei de fotbal nu ne spun și cine sunt acei specialiști ce ar putea conduce echipa giurgiuveană, obținând rezultate remarcabile. Asta ca să știe și cei care mai iubesc culorile alb-albastru…În continuare însă noi sperăm că fotbaliștii giurgiuveni vor face o figură frumoasă în noua ediție de campionat a Ligii a 3-a.

(Costel Spînu)