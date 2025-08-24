duminică, august 24, 2025
Jurnal giurgiuvean
China vrea să impună moneda națională, „yuanul” în fața dolarului american

China vrea să demonstreze încă odată că își dorește să fie luată în serios și că ar putea deveni o primă putere a lumii.  Un prim semn este că vrea să detroneze dolarul și să impună moneda națională, „yuanul” ca monedă de schimb la nivel global.

Reglementarea monedelor virtuale stabile, numite ***stablecoin, de către Statele Unite face ca și alte mari economii să se uite spre aceste active. China ia în calcul lansarea unor astfel de active susținute de „yuan” pentru a impulsiona utilizarea monedei sale la nivel global.

Consiliul de Stat al Chinei va analiza la finalul acestei luni un plan pentru creșterea utilizării yuanului pe piețele globale, care cuprinde și recuperarea decalajului înregistrat de Statele Unite în ceea ce privește criptomonedele stabile, potrivit unor surse citate de Reuters.

În consecință China analizează utilizarea monedelor stabile pentru internaționalizarea yuanului.

Beijingul ia în calcul o schimbare majoră de strategie față de activele digitale. Lideri de rang înalt se vor reuni pentru a discuta despre internaționalizarea yuanului prin folosirea monedelor stabile, după ce China a interzis în 2021 tranzacționarea și minarea criptomonedelor.

Autoritățile consideră acum stablecoin-urile un instrument promițător pentru consolidarea yuanului pe piețele globale, în condițiile în care dolarul american domină, având o pondere de peste 47% în tranzacțiile internaționale, față de doar 2,88% pentru moneda chineză.

Experții atrag însă atenția că restricțiile stricte privind fluxurile de capital și excedentele comerciale uriașe rămân obstacole majore. Piața globală a monedelor stabile este estimată la 247 de miliarde de dolari, iar băncile anticipează că ar putea crește până la 2.000 de miliarde până în 2028.

 ***Un stablecoin este un tip de criptomonedă concepută pentru a-și menține o valoare constantă, legându-se de un activ de rezervă stabil, cum ar fi o monedă fiat (de exemplu, dolarul american), o marfă (de exemplu, aurul) sau alte instrumente financiare. Scopul principal este de a reduce volatilitatea prețurilor, oferind o alternativă mai stabilă la alte criptomonede precum Bitcoin, care pot fluctua semnificativ.

 

sursa: CursDeGuvernare

