China vrea să impună moneda națională, „yuanul” în fața dolarului american

Beijingul ia în calcul o schimbare majoră de strategie față de activele digitale. Lideri de rang înalt se vor reuni pentru a discuta despre internaționalizarea yuanului prin folosirea monedelor stabile, după ce China a interzis în 2021 tranzacționarea și minarea criptomonedelor. Autoritățile consideră acum stablecoin-urile un instrument promițător pentru consolidarea yuanului pe piețele globale, în condițiile în care dolarul american domină, având o pondere de peste 47% în tranzacțiile internaționale, față de doar 2,88% pentru moneda chineză. Experții atrag însă atenția că restricțiile stricte privind fluxurile de capital și excedentele comerciale uriașe rămân obstacole majore. Piața globală a monedelor stabile este estimată la 247 de miliarde de dolari, iar băncile anticipează că ar putea crește până la 2.000 de miliarde până în 2028.

***Un stablecoin este un tip de criptomonedă concepută pentru a-și menține o valoare constantă, legându-se de un activ de rezervă stabil, cum ar fi o monedă fiat (de exemplu, dolarul american), o marfă (de exemplu, aurul) sau alte instrumente financiare. Scopul principal este de a reduce volatilitatea prețurilor, oferind o alternativă mai stabilă la alte criptomonede precum Bitcoin, care pot fluctua semnificativ.

sursa: CursDeGuvernare