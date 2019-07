La scurt timp după finalizarea intervenției la accidentul mortal de la Prundu, în care o femeie în vârstă de aproximativ 49 de ani și-a pierdut viața, pompierii giurgiuveni au fost solicitați să intervină la un nou accident.

Este vorba, după cum se precizează în informarea ISU Giurgiu, despre un accident rutier produs duminică seara, în jurul orei 23:40, între localitatile Naipu și Prunaru. La locul solicitării s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă din cadrul Gărzii de Intervenție Mihăilești, o ambulanță SAJ Giurgiu, două ambulanțe SMURD din cadrul ISU Teleorman și două ambulanțe SAJ Teleorman.

În accident au fost implicate patru autoturisme. Din cele cinci victime, trei au necesitat îngrijiri medicale, iar două dintre acestea au fost preluate și transportate la spital de către ambulanțele SMURD Teleorman.

IPJ Giurgiu: „Autorul accidentului era sub influența alcoolului!”

În jurul orei 23.40, un tânăr de 28 de ani, din orașul Mihăilești, în timp ce conducea un autoturism, pe DN 6 in afara localității Naipu, având direcția de deplasare către Alexandria, nu a păstrat o distanță de siguranță fata de un autoturism condus de un bărbat de 57 de ani din comuna Letca Noua, care circula in fata sa în aceeași direcție, a intrat în coliziune cu acesta, a pierdut controlul direcției autoturismului, a pătruns pe sensul opus deplasării sale și a acroșat un alt autoturism care circula regulamentar către București.

În urma accidentului a rezultat avarierea autovehiculelor implicate și rănirea conducătorului de 57 de ani, a unui bărbat de 50 de ani din comuna Răsuceni și a unui tânăr de 18 ani tot din comuna Răsuceni, ocupanți ai aceluiași autoturism, care au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Cei trei conducători auto au fost testați cu aparatul alcooltest, care a indicat valoarea de 0,59 mg/l alcool pur în aerul expirat pentru conducătorul de 28 de ani, și 0,00 mg/l pentru ceilalți doi conducători.

S-a întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și conducere pe drumurile publice a unui autoturism de către o persoană aflându-se sub influența băuturilor alcoolice.