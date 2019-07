Ministrul Sănătăţii a modificat printr-un ordin (Ordinul 1049/2019) condiţiile pentru obţinerea sau reînnoirea permisului de conducere, astfel încât solicitanţii care prezintă deficienţe profunde de auz sunt obligaţi să-şi echipeze maşinile cu oglinzi mai mari.

Ordinul ministrului Sănătăţii prevede: „Pct. 2.3: Solicitanţii care prezintă hipoacuzie profundă bilaterală care nu poate fi corectată la nicio ureche pot fi încadraţi doar în grupa 1 dacă vehiculul dispune de oglinzi mai mari. (…) Pct.2.4.: Pentru solicitanţii care prezintă hipoacuzie cu sau fără corecţie protetică, după caz, şi care solicită permis auto pentru grupa 1 se eliberează avizul apt/apt condiţionat, cu recomandarea echipării autovehiculului potrivit prevederilor pct. 2.3.”.

Ordinul 1049/2019 privind modificarea Ordinului ministrului Sănătăţii 1162/2010 pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul a fost publicat în Monitorul Oficial în această săptămână.

Potrivit noului act normativ, examinarea medicală pentru obținerea permisului auto sau pentru schimbarea acestuia se face astfel:

a) candidatii pentru obtinerea permisului de conducere a autovehiculelor prevazute in grupele 1 si 2 sunt obligati sa efectueze un examen medical in scopul depistarii uneia sau a mai multor afectiuni prevazute in normele minime cuprinse in anexa;

b) candidatii pentru obtinerea permisului de conducere a autovehiculelor sunt obligați să efectueze examinările medicale înainte de eliberarea inițială a permisului de conducere; ulterior, conducătorii auto sunt obligați să efectueze examinările medicale ori de câte ori permisul de conducere este reînnoit, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Condiţiile impuse şoferilor cu deficienţe de auz:

Permisele de conducere auto pot fi eliberate sau reînnoite pentru candidații sau conducătorii auto din grupa 2 numai cu avizul unei unități de asistență medicală autorizate. Se acordă o atenție deosebită examinării medicale, ținându-se seama de posibilitățile de compensare.

Parametrii funcționali care trebuie să fie respectați în situația examinării medicale a candidaților și a conducătorilor auto din grupa 2 sunt: media pragurilor auditive pe audiograma tonală în câmp liber pentru 500, 1.000, 2.000 și 4.000 Hz să fie mai mică de 40 dB HL pentru fiecare ureche în parte și pentru fiecare ureche hipoacuzică cu corecție protetică adecvată.

In situația în care există limite medicale pentru reabilitarea hipoacuziei pentru una dintre urechi, condiția minimă este să se respecte pragul maxim de 30 dB HL în câmp liber, pentru urechea mai bună, cu corecție protetică adecvată.

Solicitanții care prezintă hipoacuzie profundă bilaterală care nu poate fi corectată la nicio ureche pot fi încadrați doar în grupa 1 dacă vehiculul dispune de oglinzi mai mari.

Sursa: Monitorul Oficial, Agerpres