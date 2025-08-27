Câți asigurați și coasigurați  giurgiuveni cotizează la sistemul de sănătate

Un număr de 9.018 persoane din judeţul Giurgiu au calitatea de coasigurat la sistemul de sănătate, până la data de 1 septembrie 2025, a informat, luni, Casa judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS), conform Agerpres. „Persoanele coasigurate au calitatea de asigurat la sistemul de sănătate până la data de 1 septembrie 2025. După această dată, acestea îşi pot menţine calitatea de asigurat în situaţia în care persoana asigurată care îi are în întreţinere va depune Declaraţia unică la organul fiscal (disponibilă pe site-ul A.N.A.F.) şi va plăti 25% din contribuţia calculată la 6 salarii minim brute pe economie (echivalentul a 607,5 lei), iar restul de 75% până la data de 25 mai 2026 (1.822,5 lei) sau pot face acest demers în nume propriu”, a declarat medicul-şef al CAS Giurgiu, Alina Ghizdăreanu, în cadrul şedinţei Comitetului judeţean consultativ de dialog civic care s-a desfăşurat luni, 25 august la Prefectura Giurgiu. Potrivit datelor înregistrate la CAS Giurgiu, în judeţ sunt aproximativ 200.000 de mii de persoane asigurate, la care se adaugă cele 9.018 de persoane care au calitatea de coasiguraţi. Începând cu luna august 2025, prin Legea nr. 141/25 iulie 2025 au fost adoptate o serie de măsuri fiscal-bugetare cu impact în sistemul de asigurări sociale de sănătate, în scopul asigurării serviciilor medicale şi medicamentelor necesare bolnavilor şi a continuităţii în acordarea acestora, în vederea înlăturării dezechilibrelor fiscale din domeniul sănătăţii publice, rezultate în urma existenţei unui număr mare de persoane asigurate care nu plăteau contribuţia de asigurări sociale de sănătate.