IȘJ Giurgiu: Când încep și când se termină vacanțele elevilor în anul școlar 2025-2026. Când începe și cât durează vacanța de schi stabilită în județul Giurgiu…

Vacanța de toamnă 2025, este programată în acest an la finalul lunii octombrie și începutul lunii noiembrie, potrivit structurii anului școlar 2025-2026.
După cum ne spuneau reprezentanții Inspectoratului Școlar Giurgiu, elevii termină cursurile primului modul pe 24 octombrie, iar prima vacanță din acest an școlar este în perioada 25 octombrie și 2 noiembrie, potrivit calendarului cu structura anului școlar 2025-2026.
Al doilea modul începe pe 3 noiembrie. De precizat că fiecare elev trebuie să aibă o notă la purtare, în fiecare modul. La restul materiilor profesorii nu sunt obligați să pună note în fiecare modul, potrivit ROFUIP (Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar), 2024.
Următoarea vacanță este cea de Crăciun care începe pe 20 decembrie, sâmbătă și se încheie pe 7 ianuarie.
Pe 3 noiembrie reîncepe școala până pe data de 19 decembrie, când începe vacanța de Crăciun.
În concluzie, vacanța de toamnă a elevilor începe sâmbătă, 25 octombrie și se încheie duminică, 2 noiembrie. Aceasta nu este legată însă de vacanța de schi, care are loc iarna, în mod tradițional în perioada sărbătorilor de iarnă.
Conform hotărârii Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu vacanța stabilită la nivelul județului nostru, denumită și vacanța de schi, a fost stabilită între 23 și 27 februarie 2026, restul fiind stabilite prin ordin de ministru, conform structurii anului școlar.
(Jurnal)