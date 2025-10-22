Comentariul săptămânii: „Când sărăcia devine mândrie națională!”

„La educatie financiara suntem varza
Asta arata si clasamentul facut de Numbeo pe 2024 (n.red. – Este cea mai mare bază de date despre costul vieții la nivel mondial).
Suntem tara din UE cu cel mai mic salariul mediu net. Am pus clasamentul in comentariu…
Iar Eurostat spune ca in Romania este cea mai mare saracie din UE.
Eu incerc sa fac educatie financiara.
Cand explic sistemul de taxare din US unde nu exista TVA, taxele salariale sunt mai mici decat in Romania si ca 95% din companii platesc un impozit pe venit minim gen PFA Sunt comentarii: „ Da ce domne, americanii e destepti? Daca nu iti place mergi in America”
Cand explic ca elvetienii voteaza toate legile fiscale prin referendum sunt comentarii: „ Elvetienii e niste prosti. Noi stim mai bine”
Romania este campioana mondiala la pariuri sportive
Dar si tara in care sunt injurati Hagi si Lucescu!
Asta ca sa intelegem de ce suntem varza si la sport…
Croatia cu o populatie cat Bucurestiul sunt campioni si vicecampioni mondiali si olimpici cam la toate sporturile de echipa: fotbal, baschet, handbal, polo…”
Sursa: Radu GEORGESCU – Tik Tok
