Comentariul săptămânii: „Când sărăcia devine mândrie națională!”

miercuri, octombrie 22, 2025
Jurnal giurgiuvean
„La educatie financiara suntem varza

Asta arata si clasamentul facut de Numbeo pe 2024 (n.red. – Este cea mai mare bază de date despre costul vieții la nivel mondial).

Suntem tara din UE cu cel mai mic salariul mediu net. Am pus clasamentul in comentariu…

Iar Eurostat spune ca in Romania este cea mai mare saracie din UE.

Eu incerc sa fac educatie financiara.

Cand explic sistemul de taxare din US unde nu exista TVA, taxele salariale sunt mai mici decat in Romania si ca 95% din companii platesc un impozit pe venit minim gen PFA Sunt comentarii: „ Da ce domne, americanii e destepti? Daca nu iti place mergi in America”

Cand explic ca elvetienii voteaza toate legile fiscale prin referendum sunt comentarii: „ Elvetienii e niste prosti. Noi stim mai bine”

Romania este campioana mondiala la pariuri sportive

Dar si tara in care sunt injurati Hagi si Lucescu!

Asta ca sa intelegem de ce suntem varza si la sport…

Croatia cu o populatie cat Bucurestiul sunt campioni si vicecampioni mondiali si olimpici cam la toate sporturile de echipa: fotbal, baschet, handbal, polo…”

Sursa: Radu GEORGESCU – Tik Tok

––––––––––––––––––––––––––––––

N.Red. După cum constatăm, la educație financiară suntem varză – și ne mai și lăudăm cu asta! Se pare că România este țara unde sărăcia e regulă , iar  educația financiară e doar o glumă.  În consecință românii – după cum arată și tabelul de mai sus, cât și comentariul autorului acestui material –  sunt ultimii la salarii, dar primii la …Aroganță! De ce rămânem ca de fiecare dată ultimii? Pentru că  la zero educație avem mult orgoliu și de aceea: ” Sărăcia a devenit de multă vreme mândrie națională!” (Florian Tincu)

