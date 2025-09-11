joi, septembrie 11, 2025
Jurnal giurgiuvean
Acasă Actualitate Investiții în sisteme de irigații: când devin profitabile?

Investiții în sisteme de irigații: când devin profitabile?

Jurnal
-
0
Investiții în sisteme de irigații: când devin profitabile?

Seceta prelungită, alternanțele bruște de temperatură și lipsa predictibilității în precipitații influențează direct randamentele culturilor, indiferent cât de bine ai planificat lucrările. Producția este afectată de multe ori iremediabil de deficitul de apă din sol. Nu este deloc ușor să muncești un an întreg și să ajungi, la final, să speri măcar la acoperirea costurilor.

Sistemele de irigații sunt o investiție majoră care îți poate aduce echilibrul în afacere. Accesând credite de la Agricover, poți face pasul către o agricultură modernă și o fermă profitabilă încă de la prima cultură salvată de efectele devastatoare ale secetei.

Profitul nu vine doar din ani buni pentru recolte, ci din stabilitate

Un an cu ploi la timp poate aduce rezultate bune fără niciun sistem suplimentar. Dar ce faci în ceilalți ani? În aceia în care ploaia nu vine la semănat, iar verile usucă pământul până la crăpare? Un sistem de irigații înseamnă mai puțină dependență de ploaie și mai mult control asupra producției.

Și dacă îți faci calculele corect, vei vedea că investiția începe să se amortizeze chiar din primul sezon dificil. Gândește-te la culturile de porumb sau floarea-soarelui: o pierdere de 2-3 tone la hectar poate însemna zeci de mii de lei pe o suprafață medie. În schimb, cu o irigare corectă, menții randamentul și ai siguranța că munca ta nu a fost în zadar.

Pentru mulți fermieri, decizia de a instala un sistem de irigații vine la pachet cu întrebarea firească: „Cum pot acoperi costurile fără să îmi blochez activitatea?”. Aici intervin creditele de la Agricover, concepute special pentru astfel de investiții.

Cum funcționează finanțarea pentru irigații?

Prin Creditul pentru Irigații de la Agricover poți obține finanțare pentru până la 90% din valoarea întregului proiect, adică aducțiunea apei, echipamentele de pompare, punerea sub presiune, tamburi, aspersoare, sisteme prin picurare sau orice altă componentă ai nevoie. Nu contează dacă lucrezi singur sau în asociere cu alți fermieri. Finanțarea poate fi acordată și la nivel de organizație sau asociație.

Perioada de creditare ajunge până la 60 de luni, iar rambursarea se face în două rate pe an, sincronizate cu încasările din producție. Înseamnă că nu ești presat de rate lunare, ci ai un sistem adaptat realității din teren.

Partea bună este că nu trebuie să te ocupi singur de tot dosarul. O echipă mobilă de consultanți se deplasează la ferma ta, evaluează situația concretă, discută punctual despre planul de investiție, îți explică pașii și te ajută să pregătești tot ce este necesar. Iar dacă ești hotărât, poți primi răspuns și acces la fonduri într-un timp scurt, astfel încât să nu pierzi nicio fereastră oportună de lucru.

Când devină profitabilă investiția?

Când ai deja câteva sezoane la rând în care vremea ți-a dat planurile peste cap, este clar că o soluție trebuie găsită. Sistemele de irigații nu îți garantează un an perfect, dar îți oferă acel minimum de siguranță de care ai nevoie ca să poți planifica, să investești în inputuri mai bune și să te gândești la extindere.

Dacă simți că ai ajuns în acel punct în care nu mai poți tolera dependența de condițiile meteo, este momentul să te informezi serios. Finanțarea există și este concepută special pentru nevoile fermierilor.

În ceea ce privește profitabilitatea unui sistem de irigații, ea depinde de mai mulți factori: de cultura aleasă, de dimensiunea suprafeței, de tipul de sol și nivelul tehnologic al echipamentului. Totuși, în majoritatea cazurilor, amortizarea se face în 3 până la 5 ani, iar beneficiile se văd chiar din primul sezon secetos.

Poate nu poți controla vremea, dar poți gestiona modul în care răspunzi la provocările ei. Iar uneori, diferența dintre un an pierdut și unul bun stă într-o decizie inteligentă, luată la timp, aceea de a investi în modernizarea fermei prin implementarea irigațiilor.

VREMEA

Giurgiu
ploaie ușoară
25 ° C
25 °
25 °
52 %
3.2kmh
100 %
J
25 °
vin
26 °
S
27 °
D
28 °
lun
20 °
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com