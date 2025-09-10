Autoritățile din Giurgiu sunt în alertă, după ce un focar de Pestă Porcină Africană a fost descoperit pe o proprietate din localitatea Buturugeni

S-a dat alarma la Instituția Prefectului Județului Giurgiu, unde astăzi s-au întâlnit membrii ședinței Unității Locale de Decizie din cadrul Centrului Local de combatere a bolilor Giurgiu.

În cadrul întâlnirii, cei prezenți au analizat și aprobat ”Programul de măsuri privind combaterea focarului de Pestă Porcină Africană” dintr-o exploatație aflată pe o proprietate din localitatea Buturugeni, județul Giurgiu, precum şi măsurile care se impun în zonele de restricţie.

De asemenea, a fost aprobată utilizarea unei metode alternative de neutralizare a porcilor morţi şi ucişi prin îngropare (având în vedere inexistenţa contractului cu o societate de ecarisare a teritoriului şi lipsa posibilităţii de incinerare a cadavrelor).

În cadrul ședinței, directorul executiv al DSVSA Darie Andrei a prezentat detalii referitoare la apariția focarului de PPA din localitatea Buturugeni.

Potrivit acestuia, în data de 09.09.2025 într-o exploatație non profesională cu un efectiv de 12 de porci crotaliați, au apărut primele semne de boală. A fost notificat medicul veterinar concesionar care a prezumat după semnele clinice că este vorba de PPA și a prelevat probe din exploatație. Acestea au fost trimise la laborator în vederea prelucrării și astfel în data de 09.09.2025 a fost confirmat acest focar de PPA. Ca urmare, DSVSA a întocmit programul de măsuri.

La nivel național până la această dată se înregistrau 10 – 15 focare de PPA, iar în acest moment acestea au început să se înmulțească ajungând la un număr de 35 de focare înregistrate săptămâna trecută.

Cauza probabilă a înmulțirii acestora ar fi aducerea din câmp în gospodării a cerealelor si furajelor care asigură hrana animalelor.

Din discuțiile purtate cu directorul DSVSA Teleorman, este îngrijorător faptul că au într-o singura localitate 13 focare de PPA. Directorul DSVSA Giurgiu a menționat că luarea măsurilor urgente ar putea ține situația sub control, deși există la nivelul comunei Buturugeni gospodării cu un număr mare de suine, ca în cazul celei în care s-a confirmat virusul de PPA.

Directorul ANIF Giurgiu, Păun Viorel Cosmin a dorit să afle dacă la nivelul fondurilor de vânătoare din județ se fac verificări de către instituțiile abilitate, întrucât porcii mistreți pot constitui un vector important de transmitere a virusului.

Directorul DSVSA Giurgiu a menționat că periodic desfășoară instruiri pe această temă cu responsabilii de fonduri de vânătoare. De asemenea, a precizat că va iniția cât de curând instruiri cu aceștia având în vedere creșterea numărului de focare la nivel național. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi.