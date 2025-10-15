Din anul 2026, „DGASPC Giurgiu va iniția un proces de externalizare a serviciilor către sectorul privat…!”

Conform declarațiilor directorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, Vișinel Bălan, postate în mediul on line: „Începând cu anul 2026, DGASPC Giurgiu va iniția un proces de externalizare a serviciilor către sectorul privat, cu scopul de a îmbunătăți calitatea și eficiența îngrijirii alternative. Această decizie vine după ce s-a constatat că sectorul public se confruntă cu limite operaționale și influența nefastă a unor grupuri de interese.



Prin parteneriate strategice cu entități private, DGASPC Giurgiu își propune să asigure un mediu mai responsabil și mai flexibil pentru beneficiari. Sectorul privat, cunoscut pentru capacitatea sa de a inova și de a răspunde prompt cerințelor, va putea aduce un nou suflu în gestionarea serviciilor sociale.



Cu toate acestea, este important ca aceste parteneriate să fie reglementate strict pentru a preveni orice abuz și pentru a garanta că interesul beneficiarilor rămâne prioritar. Se așteaptă ca, prin aceste măsuri, să fie crescută calitatea serviciilor oferite, păstrând un control riguros asupra standardelor etice și profesionale.



DGASPC Giurgiu este hotărât să implementeze această schimbare cu transparență și profesionalism, având ca obiectiv central îmbunătățirea condițiilor de viață pentru persoanele aflate în grijă și crearea unui sistem mai eficient și mai uman” a mai precizat directorul Direcției Giurgiu, Vișinel Bălan, în postarea sa.