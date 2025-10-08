joi, octombrie 9, 2025
Jurnal giurgiuvean
Acasă Actualitate Interzicerea unghiilor lungi și a bijuteriilor, devine lege în Spitalul județean Giurgiu, cu scopul de a opri răspândirea infecțiilor intraspitalicești

Interzicerea unghiilor lungi și a bijuteriilor, devine lege în Spitalul județean Giurgiu, cu scopul de a opri răspândirea infecțiilor intraspitalicești

Jurnal
-
0
Interzicerea unghiilor lungi și a bijuteriilor, devine lege în Spitalul județean Giurgiu, cu scopul de a opri răspândirea infecțiilor intraspitalicești

Noile măsuri din spitale care interzic unghii lungi și făcute cu ojă,  și bijuteriile se referă la normele de igienă și siguranță pentru personalul medical, vizând prevenirea răspândirii infecțiilor intraspitalicești și asigurarea unui mediu sigur pentru pacienți.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat  în timpul vizitei efectuate la Spitalul Sfânta Maria din Iași, unde șase copii au decedat în ultimele săptămâni în secția de ATI, a constatat că unele reguli de igienă și protecție a pacienților nu sunt respectate. Ministrul a mai precizat că a observat angajate ce purtau bijuterii sau unghii false, practici interzise conform protocoalelor medicale pentru personalul ATI.

Conform acestora cadrelor medicale/ sanitare le sunt interzise unghiile făcute, bijuteriile , primirea de flori etc.

La scurt timp după declarația Ministrului Sănătății privind implementarea urgentă a acestor reguli, am discutat cu managerul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu, Mihaela Rață, căreia i-am cerut să ne spună care sunt măsurile ce s-au luat în acest sens, la nivelul Spitalului Giurgiu  :

S-au luat măsuri la nivelul întregului spital, am intensificat;  și controalele, am prelevat probe pentru a verifica dacă sunt riscuri de prezență a bacteriilor…Nu, nu  sunt probleme.  Noi oricum implementam constant aceste măsuri pentru a ne asigura că acel scenariu tragic nu se poate repeta. Am avut discuții cu întreg personalul medical, cu fetele în special, explicându-le care sunt regulile pe care trebuie să le respectăm și ele mi-au dat de înțeles că sunt conștiente de  necesitatea aplicării acestora” – ne-a mai precizat Mihaela Rață, director al Spitalului de Urgență Giurgiu.

Ministrul Sănătății a mai explicat că asistenta şefă, şefa de secţie, medicul epidemiolog sunt cei care trebuie să verifice dacă protocoalele se implementează în spitale.

Ministrul a mai anunţat că intenţionează angajarea de medici epidemiologi, în special în secţiile mari de Terapie Intensivă, dar şi a unor asistente medicale care au cursuri în ceea ce priveşte monitorizarea și controlul infecţiilor intraspitaliceşti.

(Jurnal)

VREMEA

Giurgiu
ploaie puternică
11.3 ° C
11.3 °
11.3 °
95 %
5.3kmh
100 %
J
17 °
vin
18 °
S
17 °
D
18 °
lun
17 °
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com