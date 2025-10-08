joi, octombrie 9, 2025
DSVSA Giurgiu în alertă: măsuri urgente pentru protejarea animalelor din gospodăriile aflate în zone de risc

 

În urma ședinței extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, comitet convocat ca urmare a codului roșu de ploi, a cantităților importante de apă căzute și a alertei emise de meteorologi pentru județul Giurgiu în perioada 7 octombrie  ( ora 21:00) și 8 octombrie ( ora 15:00),  au fost adoptate  măsuri de sănătate publică, pentru a preveni și în același timp limita efectele inundațiilor asupra sănătății și bunăstării animalelor.

Mesajul autorităților, implict al prefectului județului Giurgiu, prof. Ion Ghimpețeanu a fost foarte clar: „Vă cerem să conștientizați pericolul avertizărilor meteo și să aveți grijă de animalele voastre…”

    Foto: Dr. Mădălina Stocheci Florescu

În acest context, reprezentanții DSVSA Giurgiu, respectiv directorul adjunct dr.  Mădălina Stocheci Florescu  , împreună cu  medicul Zamfir Nicușor au verificat gospodăriile dintr-o zonă ce părea a avea o mare doză de risc, este vorba de strada „Rozelor” (foto 2 și 3) din municipiu, unde au constatat că animalele sunt în siguranță, că au acces la apă potabilă și la hrană.

 

    Foto 1

 Foto 2

După cum ne-a menționat dr. Stocheci Mădălina, atunci când se planifică intervenția pentru salvarea animalelor de fermă și de companie din calea inundațiilor, autoritatea sanitar-veterinară trebuie să ia următoarele măsuri  :

– asigurarea unui adăpost pentru animalele salvate;

– furnizarea de apă și furaje, animalelor înfometate și însetate;

– furnizarea de tratament veterinar sau de mijloace de profilaxie pentru animalele bolnave sau cele cu risc ridicat de îmbolnăvire;

– eliminarea prin metode umane a animalelor care sunt în suferință și pentru care nu se mai poate interveni terapeutic.

Dr.  Mădălina  Stocheci Florescu ne-a mai declarat că activitatea desfășurată de către serviciile sanitare veterinare are un triplu scop: „Acela de a verifica dacă animalele sunt în siguranță, în contextul acestui cod roșu de ploi,  de a menține starea de sănătate a efectivelor de animale și de a proteja cetățenii de pericolul bolilor transmisibile de la animale la om”.

 

(Jurnal)

 

Foto: Antena 1 CNN

