marți, septembrie 23, 2025
Jurnal giurgiuvean
Acasă Actualitate ÎN ATENȚIA ABONAȚILOR REȚELEI DE ALIMENTARE CU APĂ DIN COMUNA SLOBOZIA

ÎN ATENȚIA ABONAȚILOR REȚELEI DE ALIMENTARE CU APĂ DIN COMUNA SLOBOZIA

Jurnal
-
0
ÎN ATENȚIA ABONAȚILOR REȚELEI DE ALIMENTARE CU APĂ DIN COMUNA SLOBOZIA

Având în vedere necesitatea efectuării unor lucrări de conectare a noii rețele de alimentare cu apă la stația de pompare SLOBOZIA, vă informăm că în data de 25 septembrie 2025, alimentarea cu apă în comuna Slobozia va fi sistată în intervalul 7.30 – 16.30.

IMPORTANT!! Urmare a acestor operațiuni nu se va realiza trecerea pe noua rețea, alimentarea cu apă rămânând momentan pe vechea rețea.

Director General: POPESCU Alexandru 

VREMEA

Giurgiu
cer senin
28 ° C
28 °
28 °
26 %
3.5kmh
0 %
mar
28 °
mie
29 °
J
21 °
vin
20 °
S
19 °
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com