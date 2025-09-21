duminică, septembrie 21, 2025
Jurnal giurgiuvean
Acasă Actualitate Inteligența Artificială a desemnat câștigătorul Balonului de Aur: Ousmane Dembele!

Inteligența Artificială a desemnat câștigătorul Balonului de Aur: Ousmane Dembele!

Jurnal
-
0
Inteligența Artificială a desemnat câștigătorul Balonului de Aur: Ousmane Dembele!

Până când voturile jurnaliștilor din toată lumea vor fi publicate, presa din Franța a apelat la Inteligența Artificială pentru a alege câștigătorul. 

Conform softului AVISIA, cele mai multe șanse le are Ousmane Dembele  jucătorul celor de la PSG, cu 72%. Podiumul e completat de fenomenul de doar 18 ani abia împliniți,  Lamine Yamal (56%), respectiv Vitinha (40%). 

Programul a luat în calcul date precum prestațiile individuale și colective, poziția jucătorului, dar și cât au cântărit de-a lungul timpului anumite performanțe în procesul de votare.

 

 

Sursa: Digi sport

VREMEA

Giurgiu
cer senin
28.2 ° C
28.2 °
28.2 °
39 %
4.9kmh
0 %
D
28 °
lun
30 °
mar
30 °
mie
29 °
J
20 °
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com