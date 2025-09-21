Inteligența Artificială a desemnat câștigătorul Balonului de Aur: Ousmane Dembele!

Până când voturile jurnaliștilor din toată lumea vor fi publicate, presa din Franța a apelat la Inteligența Artificială pentru a alege câștigătorul.
Conform softului AVISIA, cele mai multe șanse le are Ousmane Dembele jucătorul celor de la PSG, cu 72%. Podiumul e completat de fenomenul de doar 18 ani abia împliniți, Lamine Yamal (56%), respectiv Vitinha (40%).
Programul a luat în calcul date precum prestațiile individuale și colective, poziția jucătorului, dar și cât au cântărit de-a lungul timpului anumite performanțe în procesul de votare.
Sursa: Digi sport