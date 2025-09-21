Giurgiu a ieșit la curățenie! Primăria și instituțiile subordonate au marcat „Ziua Curățeniei Naționale 2025”

Primăria Municipiului Giurgiu, alături de direcțiile și societățile aflate în subordinea Consiliului Local, s-au mobilizat sâmbătă pentru a marca „Ziua Curățeniei Naționale 2025”.
Echipele formate din angajați ai instituțiilor publice și voluntari au ieșit pe teren în mai multe zone din oraș, unde au colectat deșeurile aruncate necontrolat. Înarmați cu saci, mănuși și mult entuziasm, participanții au adunat plastic, hârtie, resturi menajere și alte obiecte care nu își au locul în natură. Deșeurile au fost ulterior ridicate de firma de salubritate.
„Ziua Curățeniei Naționale 2025” a fost nu doar un prilej de mobilizare, ci și un semnal de responsabilitate civică, reamintind tuturor giurgiuvenilor că orașul lor merită să fie păstrat curat zi de zi.
„Giurgiu este casa noastră și trebuie să rămână frumos și îngrijit. Mulțumim tuturor celor care s-au implicat și au demonstrat că printr-un efort comun putem face o schimbare vizibilă. Invităm cetățenii să contribuie permanent la păstrarea curățeniei, nu doar de Ziua Curățeniei Naționale”, au transmis reprezentanții Primăriei Giurgiu.
Acțiunea s-a desfășurat într-un spirit de solidaritate și implicare, demonstrând că atunci când administrația și comunitatea lucrează împreună, rezultatele se văd imediat.
Sursa: Primaria Municipiului Giurgiu