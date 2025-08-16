Întâlnirea secolului, dintre președintele Putin și Donald Trump s-a încheiat fără vreo soluție concretă! Liderul de la Kremlin i-a propus președintelui american să se reîntâlnească la Moscova!

Întâlnirea de la Anchorage, Alaska, dintre Donald Trump și Vladimir Putin, a stârnit mai multe semne de întrebare decât răspunsuri. Deși a fost așteptată ca un moment cheie în contextul războiului din Ucraina, ce ar fi trebuit să fie un preambul al unei întâlniri trilaterale la care să participe și președintele Volodimir Zelenski, reuniunea s-a încheiat fără nicio decizie concretă, analiștii de politică externă catalogând-o drept un adevărat eșec. În timp ce liderii așteptau să fie fotografiați, înainte să înceapă discuțiile, un jurnalist l-a întrebat pe Putin dacă se va angaja să nu mai ucidă civili, chiar în timp ce presa era evacuată din sală, însă președintele rus a mimat că nu aude întrebarea, făcând o grimasă care nu a scăpat operatorului tv . În finalul scurtei conferințe de presă, liderii celor două state au surprins printr-un schimb de replici: În timp ce Donald Trump i-a spus liderului american: „Vom vorbi foarte curând și probabil ne vom revedea foarte curând, ” replica lui Putin a fost tranșantă: „Data viitoare la Moscova!” Trump a recunoscut că o asemenea idee ar putea fi controversată: „Asta e interesant… O să primesc puțină critică pentru asta, dar aș putea vedea asta posibil întâmplându-se.” Analiștii politici l-au criticat pe Trump că Vladimir Putin ar fi beneficiat de un covor roșu, la sosirea pe aeroportul din Alaska și că l-a aplaudat la un moment dat pe Putin în ciuda acuzațiilor internaționale a acestuia de crime de război. Deși atmosfera întâlnirii a părut cordială, lipsa unor acorduri clare și propunerea lui Putin de a muta următoarele discuții la Moscova ridică întrebări serioase privind direcția pe care o vor lua relațiile dintre Washington și Kremlin, dar mai ales care va fi soarta războiului din Ucraina.