FOTBAL. Liga III-a, seria a 5-a: Egal, la debut, pentru „Axi Arena Adunații Copăceni”

Nou promovata „Axi Arena Adunații Copăceni” a debutat vineri, 29 august – 2025, de la ora 18.00, într-un meci de Liga a III-a, în seria a 5-a, cu CSM Alexandria, joc încheiat la egalitate (2-2).

 Elvii antrenorului Cristian Axinte  s-au întâlnit pe Stadionul Sintetic din Mihăilești  cu CSM Alexandria, una dintre  echipele ce are ca obiectiv să  joace în play-off. Lupta pentru go­luri a fost crâncenă,  partida încheindu-se cu scorul de 2-2 (1-1).

„AXI Arena”  merita victoria, la capătul unui meci disputat, în care a revenit de la 0-1, a marcat în două rânduri, dar acest avantaj a fost anulat în min. 85, contrar cursului jocului, la o fază la care, în mod cert, defensiva gazdelor putea și trebuia să facă mai mult.

Pentru gazde au marcat: Denis Rădăcină – min.12 și Tănăsescu – min.61, respectiv Ionuț Tăbărana – min.2.și Cosmin Neagu – min 85.

Partida încheiată  la egalitate, este un rezultat bun pentru Axi, având în vedere potențialul echipei din Alexandria care, până nu demult, juca în Liga a II-a.

În etapa viitoare „Axi Arena”  va juca în deplasare, cu „CSL Nanov”,care a învins cu 1-0 la  ACSO Filiaşi. Meciul cu  CSL Nanov (jud.Teleorman), se va juca pe stadionul din Roșiori.

 

(Costel Spînu)

