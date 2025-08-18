luni, august 18, 2025
Întâlnire crucială, luni, 18 august, la Casa Albă: Trump și Zelenski, sprijiniți de lideri europeni în discuțiile pentru pace!
Luni, 18 august 2025, Casa Albă a găzduit o întâlnire de importanță istorică între președintele american Donald Trump și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, în încercarea de a avansa către un acord de pace în războiul din Ucraina.

La discuții au participat, în calitate de susținători ai Ucrainei, mai mulți lideri europeni: președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, premierul italian Giorgia Meloni și președintele finlandez Alexander Stubb. De asemenea, la Washington au sosit premierul britanic Keir Starmer, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și secretarul general al NATO Mark Rutte.

Întâlnirea a avut loc după summitul desfășurat vineri în Alaska între Donald Trump și Vladimir Putin, unde s-au înregistrat primele semnale de flexibilitate din partea Kremlinului. Potrivit unor surse diplomatice, Putin ar fi condiționat înghețarea liniei frontului de retragerea Ucrainei din Donbas, dar ar fi acceptat ideea unor garanții de securitate oferite Ucrainei de state occidentale, însă în afara NATO.

Zelenski a declarat, înaintea întrevederii cu Trump, că nu poate accepta cedarea de teritorii: „Va fi imposibil să cedăm teritorii Rusiei”. Totuși, presiunile diplomatice ar putea duce la o recalibrare a poziției Ucrainei, mai ales în contextul în care Trump a avertizat că „pentru un acord de pace, Ucraina va trebui să renunțe la unele teritorii”.

Surse apropiate negocierilor susțin că, în cazul unor progrese la Casa Albă, ar putea fi convocat în perioada următoare un summit tripartit Trump–Putin–Zelenski.

Întâlnirea de la Washington este privită de analiști drept un moment decisiv pentru viitorul conflictului din Ucraina, dar și pentru unitatea Occidentului în fața Rusiei. Rezultatele concrete ale discuțiilor vor fi anunțate în următoarele zile, însă diplomații avertizează că negocierile se anunță extrem de dificile.

