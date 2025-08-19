În această dimineață, doi tineri și-au pierdut viața, pe autostrada A1 București-Pitești, în apropierea localității Vânătorii Mici, județul Giurgiu

Doi tineri și-au pierdut viața, în această dimineață pe autostrada A1 București-Pitești, la kilometrul 41. Din primele informații, cei doi tineri mergeau pe jos, erau pietoni și se aflau pe partea carosabilă în momentul în care ar fi fost acroșați de un autotren.

Tragedia s-a produs pe sensul de mers spre Pitești, în apropierea localității Vânătorii Mici, județul Giurgiu.

La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Bolintin Deal, cu o autospecială de stingere, două ambulanțe SAJ, elicopterul SMURD și poliția.

Din nefericire, leziunile suferite de cele două persoane, un tânăr și o tânără, au fost grave, iar personalul medical a declarat decesul acestora.

Cazul a rămas în atenția Poliției pentru cercetări.

Sursa: ISU