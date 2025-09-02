Inspectorii școlari județeni și inspectorii generali din inspectoratele școlare au obligația de a efectua 10 ore de predare, săptămânal! Organizațiile sindicale amenință cu boicotul deschiderii anului școlar pe 8 septembrie și cu referendum…!

Inspectorii școlari, inclusiv șefii de inspectorate, au obligația de predare la clasă, după ce au fost degrevați total în ultimii cel puțin 15 ani. Noile reguli prevăd 40 de ore pe lună la catedră…
Pentru prima dată, inspectorii școlari județeni și inspectorii generali din întreaga țară vor fi obligați să predea la clasă câte 10 ore pe săptămână – adică 40 de ore pe lună. Măsura este prevăzută în Hotărârea nr. 703/2025, publicată luni în Monitorul Oficial, care stabilește noile norme metodologice de degrevare pentru personalul didactic aflat în funcții de conducere, îndrumare și control.
Decizia vine după intrarea în vigoare a Legii nr. 141/2025, cunoscută drept „Legea Bolojan”, care a majorat norma didactică pentru toți profesorii de la 18 la 20 de ore săptămânal – prima creștere de acest tip din ultimele decenii.
Ce prevede hotărârea:
Inspectorii școlari și inspectorii generali – 10 ore/săptămână de predare, în specializarea obținută prin studii.
Directorii de școli și licee – între 10 și 14 ore/săptămână, în funcție de numărul de clase și structuri arondate. Directorii unităților mici (sub 5 clase) vor preda norma întreagă, de 20 de ore.
Directorii adjuncți – 12 ore/săptămână în școli și licee, respectiv 16 ore la unități conexe (ex. centre județene de resurse).
Sindicatele din educație – pot desemna până la 170 de persoane degrevate parțial, în limita a 90 de norme, pentru activități de monitorizare și participare la comisii.
Cadrele din funcții de conducere – pot opta fie pentru predarea integrală a normei de 20 de ore, fie – dacă specializarea nu permite – pentru activități echivalente stabilite de Ministerul Educației Context tensionat în școli