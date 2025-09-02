 Asociațiile de proprietari, sancționate pentru nerespectarea GDPR! Dreptul furnizării imaginilor video, unui locatar, de către Asociația blocului, nu poate fi refuzat!

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a publicat raportul de activitate pentru 2024, în care atrage atenția asupra modului deficitar în care unele Asociații de Proprietari gestionează datele personale ale locatarilor.
Instituția a primit numeroase sesizări și solicitări privind aplicarea Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR), iar unele cazuri s-au soldat cu sancțiuni.
Dreptul la imagini video nu poate fi refuzat
Unul dintre cazurile analizate a vizat o Asociație care a refuzat să furnizeze unui locatar imaginile surprinse de camerele de supraveghere, motivând că în înregistrări apăreau și alte persoane. ANSPDCP a sancționat Asociația cu avertisment, precizând că simplul refuz nu este justificat, întrucât există soluții legale și tehnice (mascarea/blurarea altor persoane) care permit respectarea dreptului de acces prevăzut de art. 15 din GDPR.
Date personale publicate ilegal pe WhatsApp
Un alt caz a vizat publicarea pe grupul de WhatsApp al locatarilor a unei cereri ce conținea date personale (nume, prenume, adresă) ale unui proprietar. ANSPDCP a constatat că asociația a încălcat mai multe prevederi din GDPR:
dezvăluirea nelegală a datelor;
nerespectarea obligației de a răspunde solicitărilor privind accesul și ștergerea datelor;
nepunerea în aplicare a măsurilor dispuse anterior de autoritate.
Pentru aceste abateri, asociația a primit trei amenzi, în valoare totală de 500 euro (aprox. 2.486 lei), și a fost obligată să răspundă în scris persoanei vizate, să alinieze activitatea la cerințele GDPR și să instruiască personalul.
Recomandări pentru asociații
ANSPDCP reamintește existența „Ghidului privind prelucrările de date cu caracter personal efectuate de către asociațiile de proprietari”, document care oferă reguli clare pentru:
folosirea camerelor video doar în condițiile legii;
furnizarea imaginilor locatarilor care solicită acces la date;
evitarea publicării datelor personale la avizier sau pe grupuri online;
răspuns prompt și corect la solicitările persoanelor vizate.