Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu: Când iau vacanță clasele a VIII-a, a XII-a, seral și frecvență redusă.

În urma solicitării noastre, reprezentanții IȘJ Giurgiu ne-au pus la dispoziție orarul vacanțelor pentru elevii claselor a VIII-a, a XII-a, a celor din clasele de seral și frecvență redusă, clase la care data intrării în vacanță este cu totul diferită de a celorlalte…
Pentru clasa a VIII-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 12 iunie 2026, dată la care se intră în vacanța de vară.
Pentru clasele a XII-a, zi, a XIII-a seral și a celor cu frecvență redusă, anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 5 iunie 2026.
Învățământul liceal (filiera tehnologică, cu excepția claselor menționate anterior) și învățământul profesional: Anul școlar durează 37 de săptămâni, încheindu-se pe 27 iunie 2025.