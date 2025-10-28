marți, octombrie 28, 2025
Încep lucrările de reabilitare a străzilor din zona 2 a municipiului Giurgiu
Începând de astăzi, au demarat lucrările de reabilitare a străzilor aferente zonei 2 a municipiului Giurgiu, finanțate prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”.

Conform informațiilor transmise de autoritățile locale, în prima etapă se vor executa lucrări de frezare a carosabilului pe următoarele tronsoane:

  • șoseaua Alexandriei (tronson sens giratoriu Parcul Elevilor – bariera șos. Alexandriei);

  • strada 23 August (tronson sediul DITL – Liceul Teoretic „Nicolae Cartojan”);

  • strada Uzinei.

Proiectul aferent zonei 2 cuprinde un număr semnificativ de artere din municipiu, printre care: Bulevardele Decebal și Daciei (str. Argedava, str. Ierusalim 3000, str. Decebal, aleea Ierusalim, zona Parcului Mihai Viteazu, cartier Toporași – cu străzile Rozelor, Pietrelor, Toporași, Trandafirilor, Viitorului, Lăcrămioarelor, Mereni, Crizantemei, Livezilor și altele), precum și bd. Mihai Viteazu (tronsonul cuprins între intersecția cu bd. București și intersecția cu bd. CFR) și strada Tineretului (zona magazinului Andy).

Autoritățile precizează că lucrările se vor desfășura sub trafic, motiv pentru care șoferii sunt rugați să circule cu prudență și viteză redusă în zonele afectate.

Proiectul de reabilitare a străzilor din zona 2 face parte dintr-un amplu program de modernizare a infrastructurii rutiere din municipiul Giurgiu, menit să îmbunătățească condițiile de trafic și siguranța rutieră pentru locuitori.

