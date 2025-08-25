Informații utile pentru beneficiarii TICHETULUI ELECTRONIC de ENERGIE

OUG 35/2025
Beneficiarii acestui tip de ajutor financiar
Potrivit art. 4 alin. (1) din OUG 35/2025 privind introducerea unui mecanism de sprijin pentru consumatorii casnici de energie electrică aflați în situația de sărăcie energetică, beneficiază de sprijin sub formă de tichet electronic de energie următoarele categorii de persoane şi familii:
Persoanele singure cu venit net lunar de până la 1.940 lei;
Familiile cu venit net lunar pe membru de până la 1.784 lei.
Beneficiarii de Venit Minim de Incluziune (VMI) nu trebuie să depună cereri.
Cine nu beneficiază de acest tip de ajutor financiar?
Persoanele care la data solicitării sprijinului nu au domiciliul în România sau care nu fac dovada că locuiesc în România, potrivit legii;
Persoanele care nu au un act de identitate valabil;
Persoanele care beneficiază de servicii sociale în regim rezidenţial organizate ca structuri publice sau private
Veniturile care se iau in calcul în cazul persoanelor singure şi familiilor sunt următoarele:
venituri din pensii acordate în sistemul public de pensii;
venituri din pensii acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii;
venituri din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii şi casele de pensii sectoriale;
venituri din indemnizaţia socială pentru pensionari acordată în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea indemnizaţiei sociale pentru pensionari, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
venituri din activităţi independente;
venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
venituri din salarii şi asimilate salariilor;
venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
venituri din investiţii;
venituri din premii şi jocuri de noroc;
venituri din alte surse, definite conform 114 şi 117 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Perioada de acordare a tichetului electronic de energie.
Sprijinul financiar se acordă pentru perioada 1 iulie 2025-31 martie 2026. Pentru a beneficia de acest sprijin, solicitanții trebuie să se înscrie în aplicație în termen de 30 de zile după ce aceasta devine funcțională.
Depunerea cererilor pentru acordarea tichetului electronic de energie
Se depune o singură solicitare pentru toată perioada de sprijin, pe Platforma Electronică pentru Identificarea Destinatarilor de Sprijin – EPIDS, fie :
online, prin Platforma Electronică pentru Identificarea Destinatarilor de Sprijin – EPIDS începând cu data de 20 august 2025.
format tipărit, la oficiile poștale sau la primăriile unde este declarat locul de consum-începând cu data de 28 august 2025.
Autoritățile locale și Poșta Română au obligația de a introduce cererile primite în format tipărit în platforma EPIDS în termen de cel mult trei zile lucrătoare. Înscrierea se va face utilizând Formularul de solicitare a ajutorului.
Informații de completare formular de solicitare tichet electronic de energie
În vederea verificării îndeplinirii de către persoana singură sau de către familie a condiţiilor de acordare a sprijinului, formularul de solicitare se completează cu următoarele informaţii:
numele, prenumele şi codul numeric personal ale solicitantului şi ale membrilor de familie, după caz;
datele de identificare ale locului de consum;
adresa poştală a locului de consum;
după caz, adresa de e-mail valabilă, prin intermediul căreia se vor face comunicările;
opţiunea de obţinere a tichetului electronic de energie în formă tipărită, pe suport hârtie
Valoarea sprijinului
Sprijinul este în valoare de 50 lei/lună şi se acordă la solicitarea persoanei singure sau a unui membru al familiei care este major.
Tichetul electronic de energie se acordă pentru un singur loc de consum, indiferent dacă solicitantul este sau nu este titular al contractului de furnizare de energie electrică, iar datele de identificare ale membrilor familiei declaraţi de solicitant nu se regăsesc înregistrate la alt loc de consum.
Condiții de respectat pentru beneficiarii de tichet electronic de energie:
să utilizeze sprijinul pentru a efectua plăţi prin serviciul de mandat poştal prin intermediul Poștei Române, numai în vederea decontării facturilor de energie electrică emise în perioada 1 iulie 2025 și 31 martie 2026.
să nu utilizeze sprijinul pentru a efectua plăţi aferente altui loc de consum decât cel pentru care a fost emis sau pentru alte perioade în afara celei prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;
să nu tranzacţioneze/să nu înstrăineze tichetul de energie.