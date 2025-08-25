Deputat Marian MINA: „Partenerii de guvernare au înţeles solicitarea PSD ca deciziile să se ia prin CONSENS, nu prin acţiuni unilaterale!”

„Partenerii de guvernare au înţeles solicitarea PSD ca deciziile să se ia prin CONSENS, nu prin acţiuni unilaterale! De altfel, mai multe iniţiative şi propuneri ale PSD sunt cuprinse în Pachetul 2 şi ne referim, în primul rând, la tăierea privilegiilor – o condiție de bază pentru reluarea discuțiilor din Coaliție.

Vor fi lămurite şi alte detalii în acest cadru politic al Coaliției – pe fiscalitate și pe administrație – iar deciziile finale vor fi luate prin #consens , așa cum a solicitat PSD și cum prevede Acordul politic semnat de partidele aflate la guvernare.