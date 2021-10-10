INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL GIURGIU
CENTRUL JUDEȚEAN DE CONDUCERE ȘI COORDONARE A INTERVENȚIEI GIURGIU
COMUNICAT DE PRESĂ 10.10.2021
Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 10.10.2021:
|name
|‰
|JUDEȚ GIURGIU
|6,81
|MALU
|17,09
|ADUNAŢII-COPĂCENI
|15,23
|SLOBOZIA
|13,2
|MIHAI BRAVU
|11,74
|STOENEŞTI
|11,53
|GOGOŞARI
|11,51
|GRĂDINARI
|10,18
|TOPORU
|9,78
|MUNICIPIUL GIURGIU
|9,21
|ORAŞ MIHĂILEŞTI
|8,57
|GREACA
|8,45
|GOSTINU
|8,42
|PUTINEIU
|7,9
|CĂLUGĂRENI
|7,65
|JOIŢA
|7,59
|VALEA DRAGULUI
|7,44
|CREVEDIA MARE
|7,42
|DAIA
|7,05
|GĂUJANI
|7,04
|SINGURENI
|6,75
|SĂBĂRENI
|6,71
|COMANA
|6,7
|BOLINTIN-DEAL
|6,65
|BULBUCATA
|6,42
|COSOBA
|6,16
|CLEJANI
|6,14
|BĂNEASA
|6,08
|IZVOARELE
|5,64
|FRĂTEŞTI
|5,52
|GĂISENI
|5,41
|VEDEA
|5,37
|ULMI
|5,3
|BUCŞANI
|4,92
|OGREZENI
|4,76
|BUTURUGENI
|4,56
|MÂRŞA
|4,48
|OINACU
|4,48
|IEPUREŞTI
|4,28
|GHIMPAŢI
|4,24
|COLIBAŞI
|4,21
|HERĂŞTI
|4,17
|VĂRĂŞTI
|4,05
|HOTARELE
|4
|ROATA DE JOS
|3,96
|ORAŞ BOLINTIN-VALE
|3,83
|FLOREŞTI-STOENEŞTI
|3,8
|VÂNĂTORII MICI
|3,8
|ISVOARELE
|3,56
|RĂSUCENI
|3,36
|STĂNEŞTI
|2,78
|SCHITU
|2,67
|GOSTINARI
|2,58
|PRUNDU
|1,51
|LETCA NOUĂ
|1,16
(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)