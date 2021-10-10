INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL GIURGIU
CENTRUL JUDEȚEAN DE CONDUCERE ȘI COORDONARE A INTERVENȚIEI GIURGIU

COMUNICAT DE PRESĂ 10.10.2021

 

Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 10.10.2021:

name
JUDEȚ GIURGIU 6,81
MALU 17,09
ADUNAŢII-COPĂCENI 15,23
SLOBOZIA 13,2
MIHAI BRAVU 11,74
STOENEŞTI 11,53
GOGOŞARI 11,51
GRĂDINARI 10,18
TOPORU 9,78
MUNICIPIUL GIURGIU 9,21
ORAŞ MIHĂILEŞTI 8,57
GREACA 8,45
GOSTINU 8,42
PUTINEIU 7,9
CĂLUGĂRENI 7,65
JOIŢA 7,59
VALEA DRAGULUI 7,44
CREVEDIA MARE 7,42
DAIA 7,05
GĂUJANI 7,04
SINGURENI 6,75
SĂBĂRENI 6,71
COMANA 6,7
BOLINTIN-DEAL 6,65
BULBUCATA 6,42
COSOBA 6,16
CLEJANI 6,14
BĂNEASA 6,08
IZVOARELE 5,64
FRĂTEŞTI 5,52
GĂISENI 5,41
VEDEA 5,37
ULMI 5,3
BUCŞANI 4,92
OGREZENI 4,76
BUTURUGENI 4,56
MÂRŞA 4,48
OINACU 4,48
IEPUREŞTI 4,28
GHIMPAŢI 4,24
COLIBAŞI 4,21
HERĂŞTI 4,17
VĂRĂŞTI 4,05
HOTARELE 4
ROATA DE JOS 3,96
ORAŞ BOLINTIN-VALE 3,83
FLOREŞTI-STOENEŞTI 3,8
VÂNĂTORII MICI 3,8
ISVOARELE 3,56
RĂSUCENI 3,36
STĂNEŞTI 2,78
SCHITU 2,67
GOSTINARI 2,58
PRUNDU 1,51
LETCA NOUĂ 1,16

 

(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR